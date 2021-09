Bonaventura ha il contratto in scadenza con la Fiorentina, Galliani pronto se non rinnova

E’ stato convincente l’avvio di campionato della Fiorentina, che dopo aver perso la primissima in calendario contro la Roma ha dato grandi risposte battendo avversari non semplici come Torino e Atalanta. La squadra viola ha iniziato il nuovo anno con un nuovo piglio e tra le note positive c’è anche Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ex Milan ha finora servito 2 assist ai compagni. In maglia viola, nel complesso, il suo andamento è stato altalenante tra la passata stagione e quella attuale appena iniziata.

Il classe ’89 potrebbe iniziare a porsi interrogativi sul proprio futuro, dal momento che il contratto in scadenza il prossimo giugno, ovvero al termine della stagione in corso. Dalla Serie B c’è chi drizza le antenne, scalpitando per cogliere al volo l’occasione d’oro.

Come il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.

L’ad della squadra biancorossa, che è tra le principali candidate per la promozione in A, potrebbe infatti ‘prenotare’ il centrocampista della Fiorentina per l’anno prossimo, quando da svincolato rappresenterebbe una pedina appetibile per chiunque. E così i brianzoli potrebbero fiondarsi su una vecchia conoscenza di Galliani quale Bonaventura, che proprio l’ad allora rossonero portò dall’Atalanta al Milan. Lo scrive Seriebnews.

