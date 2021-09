Iachini: “Grazie a me Vlahovic è rimasto a Firenze. Con me una grande media punti”

Beppe Iachini ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla sua esperienza alla Fiorentina e anche guardando a quella del presente:

“Alla Fiorentina la situazione non era facile per niente, c’era tanta pressione ed io ero coinvolto a più livelli. Adesso sto vedendo le partite della Fiorentina, sono contento per Italiano perché l’ho allenato io quando ero al Chievo, sono affezionato a lui. Io sarò sempre grato a Commisso per l’opportunità che mi ha dato, sono rimato in buoni rapporti con tutti, ci siamo anche sentiti con Joe Barone, Pradè e alcuni giocatori viola.

Con me la Fiorentina ha avuto un grande media punti il primo anno, il rammarico è la partita contro l’Inter, se avessimo fatto il 4-2 sarebbe cambiato tutto. La richiesta del regista? Torreira era un nome che era stato fatto poi abbiamo fatto altre scelte.

Vlahovic è rimasto a Firenze grazie a me, sono stato io a bloccare la sua cessione in prestito. Aveva già fatto bene con Montella, bisognava lavorarci sopra, si tratta di un ragazzo eccezionale con caratteristiche importanti” conclude Iachini.

