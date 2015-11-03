Notizie Serie B Fiorentina

Friabile e gustoso il 2-2 di Monza. L'Empoli al 91° si salva dalla C per gli scontri diretti
08 maggio 2026 23:48
La proposta di Graziani: "Ogni società di Serie A e B con almeno 6 italiani in campo"
11 aprile 2026 11:59
Martinelli superlativo a Genova: dopo Joronen ha la media di clean sheet più alta della Serie B
08 aprile 2026 21:36
Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?
25 marzo 2026 22:45
Scugnizzo Viola: "Cosa altro deve fare Vanoli per essere esonerato? B sempre più vicina"
09 febbraio 2026 12:44
Nazione: “Sconfitta choc: la B è dietro l’angolo. La Fiorentina è nel baratro. Resoconto agghiacciante”
15 dicembre 2025 09:43
Repubblica non ha dubbi: “La Fiorentina ha un piede in Serie B. Tifosi passati dalla rabbia alla rassegnazione”
15 dicembre 2025 09:28
Repubblica: “Serie B e problemi di salute, Commisso potrebbe vendere la Fiorentina"
08 dicembre 2025 09:35
Serie A, stipendi ridotti del 25% in caso di retrocessione in Serie B
05 agosto 2025 20:24
Nzola torna alla Fiorentina ma è già in uscita: in Serie B ha mercato, il Venezia fiuta il colpo
01 luglio 2025 23:18
La Salernitana perde in casa e i suoi tifosi non fanno finire la partita: petardi lanciati, Iervolino scappa
22 giugno 2025 22:29
Aquilani verso una nuova avventura in Serie B con il Bari. I galletti pensano al tecnico romano
29 maggio 2025 20:23
Serie B: L'udienza conferma la penalizzazione al Brescia, retrocesso. Salvo il Frosinone e Sampdoria ai playout
29 maggio 2025 19:52
Caos Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, La Sampdoria si giocherà la salvezza contro la Salernitana.
18 maggio 2025 16:32
Sampdoria shock: i blucerchiati retrocedono clamorosamente in Serie C dopo 79 anni di storia
13 maggio 2025 22:50
Rinaudo: "Fortini già pronto per la Serie A, la Fiorentina ha una vera gemma in casa"
05 marzo 2025 22:55
Dopo gli orrori di Inter-Fiorentina, La Penna ripartirà dalla Serie B: dirigerà Spezia-Catanzaro
19 febbraio 2025 18:16
Fortini lavora per diventare grande: l'esterno in prestito alla Juve Stabia tra i top Under 20
10 gennaio 2025 22:36
Shpendi non si ferma, segna anche alla Reggiana ed è sempre più re dei bomber in serie B
23 novembre 2024 22:41
Amatucci è un top player in Serie B, si è preso la Salernitana e la Fiorentina si sfrega le mani
14 ottobre 2024 12:29
Fortini, esordio da sogno a Marassi. Contro la Samp assist e numeri di alta scuola
04 ottobre 2024 23:59
Gazzetta: “Thorstvedt non vuole restare in Serie B, c’è la Fiorentina. C’è anche l’obiettivo Almqvist”
01 luglio 2024 08:13
Filippo Distefano rientra alla base. Retrocesso con la Ternana, ma lo vogliono tutti
25 maggio 2024 23:54
Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"
15 maggio 2024 18:01
Il Como torna in Serie A dopo 21 anni, anche Henry e Vardy a sostenere i lariani
10 maggio 2024 22:51
Il Parma con il pareggio di Bari conquista matematicamente la promozione in Serie A
01 maggio 2024 21:49
Walter Sabatini amaro: "Provo un sentimento di implacabile vergogna e senso di colpa"
27 aprile 2024 22:00
Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A
26 aprile 2024 23:10
È ufficiale, il Bari esonera Beppe Iachini dopo 10 gare: per lui soltanto 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte
15 aprile 2024 16:40
Aquilani non pensa al futuro: "Voglio onorare il Pisa facendo queste ultime gare nel migliore dei modi"
12 aprile 2024 19:47
La Reggiana di Bianco vince in rimonta a Venezia, l'ex Fiorentina Hristov decisivo in Spezia-Ascoli
01 aprile 2024 18:20
Serie B: Aquilani porta il Pisa in zona play off grazie alla rimonta sul Palermo, pari per il Bari di Iachini
01 aprile 2024 17:53
"Vicini al popolo toscano". I tifosi della Sampdoria a sostegno di chi è stato colpito dall'alluvione
04 novembre 2023 20:20
Barzelletta italiana, il Lecco non ha lo stadio per la B, non può iscriversi, riparte dalla serie D. Brescia ripescato
21 giugno 2023 14:05
Il Genoa di Gilardino torna in Serie A ed arrivano i complimenti della Fiorentina per l'ex bomber
06 maggio 2023 19:51
Cellino corre a nascondersi nello spogliatoio. Ultras Brescia vanno a cercarlo in tribuna dopo sconfitta
18 marzo 2023 18:17
Galeone rivela: "La seconda inchiesta della Juventus è pesantissima. Rischiano seriamente la serie B"
14 marzo 2023 20:58
La Reggina potrebbe essere esclusa dal campionato di serie B perchè non ha pagato i contributi
23 febbraio 2023 17:29
Brutto segnale per la Juventus: agenzie di scommesse tolgono quota della retrocessione in serie B
27 gennaio 2023 00:22
La triste fine di Giuseppe Rossi, svincolato da alcuni mesi. Ora lo vogliono Cosenza e Perugia
11 novembre 2022 13:32
Il Pisa voleva giocare contro la Fiorentina, ma non ce l'ha fatta nemmeno questa volta. Monza in A
29 maggio 2022 23:16
Roma e Mourinho fortunati, il Venezia è in serie B. Autostrada per l'Europa stasera
14 maggio 2022 17:30
Paura per Giuseppe Rossi, dopo un contrasto cade male sulla gamba sinistra, ampi cenni al medico
25 aprile 2022 19:24
Giuseppe Rossi segna, esulta e salva la Spal: "Se mi ritiro a fine anno? Assolutamente no"
18 aprile 2022 17:22
Fallimento di Iachini anche a Parma, in 16 partite ha vinto solo 3 volte, media punti da retrocessione
12 marzo 2022 12:56
L'allenatore del Pisa dice la verità su Lucca: "Attese troppo eccessive per lui, non ha retto aspettative"
11 marzo 2022 19:36
Giuseppe Rossi segna un gol meraviglioso, serpentina e dribbling in mezzo a cinque difensori
19 febbraio 2022 20:55
Corvino punge: "Stiamo vedendo il sole, nei giorni della pioggia godranno i leoni da tastiera"
24 gennaio 2022 13:26
Iachini è flop anche a Parma, perde in casa contro il Frosinone. In 6 partite ha vinto una volta sola
21 gennaio 2022 23:33
Ternana prende 4 gol in casa, presidente non la prende bene: "Bruceremo maglie di quella partita"
16 gennaio 2022 17:01
Ricordate Lucca? "Costa 20 milioni" Ma non segna da 4 mesi, solo 5 gol su azione in 17 partite
16 gennaio 2022 15:07
Piccolo infortunio per Giuseppe Rossi, lo ha annunciato l'allenatore della Spal, starà fuori
17 dicembre 2021 21:09
Con Iachini a Parma la situazione addirittura peggiora, zero vittorie e 2 gol segnati in 4 partite
12 dicembre 2021 17:12
Iachini flop anche a Parma, in tre partite zero vittorie, solo 1 gol fatto: "Contento della difesa"
06 dicembre 2021 14:13
Parte male l'esperienza di Iachini sulla panchina del Parma, salvato da Buffon che para un rigore
28 novembre 2021 22:40
Video, Giuseppe Rossi da sballo, alla prima partita segna con la maglia della Spal, grande gioia
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Corrado su Lucca: "Considereremo l'interesse di altri club. Nostra disponibilità è grande"
05 ottobre 2021 19:09
Bonaventura ha il contratto in scadenza con la Fiorentina, Galliani pronto se non rinnova
16 settembre 2021 19:39
Per Corvino le cose non vanno bene neanche a Lecce, i tifosi: "Mai nella stessa direzione"
10 settembre 2021 12:07
Ufficiale, Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B
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Balotelli, è flop anche in serie B. Il Monza ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore di Raiola
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Ds Venezia:"Rivogliamo Maleh, parleremo anche per Ferrarini"
09 giugno 2021 10:17
Boateng, dalla Fiorentina al Monza il risultato non cambia, flop in serie B, nessuna conferma
30 maggio 2021 13:55
Altro fallimento per Corvino, il suo Lecce fallisce la promozione e perde anche ai playoff
22 maggio 2021 17:26
Torino festeggia: finisce 0-0 il match contro la Lazio e raggiunge la salvezza. Benevento in B
18 maggio 2021 22:48
Da Salerno sono convinti, i Della Valle vogliono comprare la Salernitana. Lotito vende
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Lotito deve vendere la Salernitana? No, se non ci sono compratori può tenerla. Sarà doppia proprietà
11 maggio 2021 17:13
Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento
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Salernitana in A se batte il Pescara di Grassadonia. Tifosi granata picchiano la figlia 18enne
09 maggio 2021 12:32
Boateng la combina grossa, porta 7 giocatori del Monza al Casinò, ora devono fare quarantena
28 aprile 2021 23:45
Zurkowski sigla il primo gol stagionale in Serie B e l'Empoli completa la rimonta sul Frosinone
30 gennaio 2021 22:08
Sconcerti: "La Fiorentina è tra le quattro squadre che rischiano di scendere in serie B"
14 dicembre 2020 21:16
Fiorentina? No, Balotelli va al Monza in serie B. Lo prende Galliani, contratto di 5 mesi
05 dicembre 2020 16:33
Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi
15 settembre 2020 15:14
Ranieri, dietrofront con la Salernitana, la verità. Tifosi granata senza colpe
12 settembre 2020 20:23
Ranieri: "Abbiamo salvato una città. È stato un piacere giocare con voi"
05 agosto 2020 22:01
Galliani: "Voglio portare Boateng al Monza, ho flirtato con lui ma il suo ingaggio alla Fiorentina..."
01 luglio 2020 16:39
Pasticcio Spinelli a Livorno, mezza squadra se ne va. In campo con la primavera fino a fine campionato
30 giugno 2020 15:16
Parla Fantini, l'eroe della promozione: "Era impossibile, Mondonico mi parlò in dialetto"
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Seriebnews, il Benevento é interessato a prendere Riccardo Sottil in prestito dalla Fiorentina
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CorSport, L'Empoli riflette sul futuro, per Zurkowski niente esordio in Serie B: tornerà alla Fiorentina
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Il giovane Lakti verso il salto di categoria. Può andare in prestito al Pescara in B. Contatti con Acf
19 maggio 2020 16:27
Rivoluzione in serie B. Sarà a 40 squadre e la serie C diventa non professionistica. I dettagli
05 maggio 2020 14:47
Il calcio italiano ripartirà a scaglioni: prima la Serie A, poi la B ed infine la C. Si studiano le date
16 aprile 2020 11:32
Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...
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Ag. Castrovilli: "Ha avuto un impatto incredibile in Serie A. Chi consiglio alla Fiorentina? Riccardi della Roma"
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Zurkowski è flop anche all'Empoli in serie B, 0 minuti giocati. Corvino lo pagò 5 milioni
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Martina: "La Fiorentina rischia di andare in serie B. Perché una grande retrocederà"
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La Fiorentina dista soltanto tre punti dalla zona retrocessione: Qualcuno ne prenda atto
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Empoli flop in serie B, contestato Corsi: "A fine anno se c'è qualcuno meglio di me lascio"
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L'Empoli pensa a Thereau per gennaio. Il francese è il profilo giusto per risalire..
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Il Var arriva anche in Serie B. Presidente Balata: "Lo utilizzeremo già nei play-off e nei play-out di questa stagione"
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(FOTO) Derby Livorno-Pisa, i tifosi nerazzurri "sognano" la A e la Fiorentina...
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Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via
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Croce su Castrovilli: "Non è una sorpresa, si vedeva che era un giocatore forte non da Serie B"
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Gori ha richieste dalla serie B. Lo Spezia si muove per portarlo in Liguria..
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Il Pordenone vuole il giovane viola Zanon. Il terzino è pronto alla prima esperienza in B..
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Memushaj: "Sottil è un calciatore molto forte. Mi auguro che la Fiorentina lo faccia tornare.."
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Il Verona torna in serie A! L'ex viola Di Carmine firma la rimonta e manda in paradiso i gialloblù
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Sottil: "Vedere la Fiorentina in crisi fa molto male, perchè i viola sono la squadra che mi ha preso da giovane"
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