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Notizie Serie B Fiorentina

Friabile e gustoso il 2-2 di Monza. L'Empoli al 91° si salva dalla C per gli scontri diretti

08 maggio 2026 23:48

La proposta di Graziani: "Ogni società di Serie A e B con almeno 6 italiani in campo"

11 aprile 2026 11:59

Martinelli superlativo a Genova: dopo Joronen ha la media di clean sheet più alta della Serie B

08 aprile 2026 21:36

Martinelli meglio di tutti in Serie B: è già il momento di farne il titolare al posto di De Gea?

25 marzo 2026 22:45

Scugnizzo Viola: "Cosa altro deve fare Vanoli per essere esonerato? B sempre più vicina"

09 febbraio 2026 12:44

Nazione: “Sconfitta choc: la B è dietro l’angolo. La Fiorentina è nel baratro. Resoconto agghiacciante”

15 dicembre 2025 09:43

Repubblica non ha dubbi: “La Fiorentina ha un piede in Serie B. Tifosi passati dalla rabbia alla rassegnazione”

15 dicembre 2025 09:28

Repubblica: “Serie B e problemi di salute, Commisso potrebbe vendere la Fiorentina"

08 dicembre 2025 09:35

Serie A, stipendi ridotti del 25% in caso di retrocessione in Serie B

05 agosto 2025 20:24

Nzola torna alla Fiorentina ma è già in uscita: in Serie B ha mercato, il Venezia fiuta il colpo

01 luglio 2025 23:18

La Salernitana perde in casa e i suoi tifosi non fanno finire la partita: petardi lanciati, Iervolino scappa

22 giugno 2025 22:29

Aquilani verso una nuova avventura in Serie B con il Bari. I galletti pensano al tecnico romano

29 maggio 2025 20:23

Serie B: L'udienza conferma la penalizzazione al Brescia, retrocesso. Salvo il Frosinone e Sampdoria ai playout

29 maggio 2025 19:52

Caos Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, La Sampdoria si giocherà la salvezza contro la Salernitana.

18 maggio 2025 16:32

Sampdoria shock: i blucerchiati retrocedono clamorosamente in Serie C dopo 79 anni di storia

13 maggio 2025 22:50

Rinaudo: "Fortini già pronto per la Serie A, la Fiorentina ha una vera gemma in casa"

05 marzo 2025 22:55

Dopo gli orrori di Inter-Fiorentina, La Penna ripartirà dalla Serie B: dirigerà Spezia-Catanzaro

19 febbraio 2025 18:16

Fortini lavora per diventare grande: l'esterno in prestito alla Juve Stabia tra i top Under 20

10 gennaio 2025 22:36

Shpendi non si ferma, segna anche alla Reggiana ed è sempre più re dei bomber in serie B

23 novembre 2024 22:41

Amatucci è un top player in Serie B, si è preso la Salernitana e la Fiorentina si sfrega le mani

14 ottobre 2024 12:29

Fortini, esordio da sogno a Marassi. Contro la Samp assist e numeri di alta scuola

04 ottobre 2024 23:59

Gazzetta: “Thorstvedt non vuole restare in Serie B, c’è la Fiorentina. C’è anche l’obiettivo Almqvist”

01 luglio 2024 08:13

Filippo Distefano rientra alla base. Retrocesso con la Ternana, ma lo vogliono tutti

25 maggio 2024 23:54

Nesta sui giovani prospetti della Fiorentina: "Bianco giocatore di carattere. Distefano molto interessante"

15 maggio 2024 18:01

Il Como torna in Serie A dopo 21 anni, anche Henry e Vardy a sostenere i lariani

10 maggio 2024 22:51

Il Parma con il pareggio di Bari conquista matematicamente la promozione in Serie A

01 maggio 2024 21:49

Walter Sabatini amaro: "Provo un sentimento di implacabile vergogna e senso di colpa"

27 aprile 2024 22:00

Salernitana, 4 allenatori e un unico destino. A Frosinone saluta ufficialmente la Serie A

26 aprile 2024 23:10

È ufficiale, il Bari esonera Beppe Iachini dopo 10 gare: per lui soltanto 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte

15 aprile 2024 16:40

Aquilani non pensa al futuro: "Voglio onorare il Pisa facendo queste ultime gare nel migliore dei modi"

12 aprile 2024 19:47

La Reggiana di Bianco vince in rimonta a Venezia, l'ex Fiorentina Hristov decisivo in Spezia-Ascoli

01 aprile 2024 18:20

Serie B: Aquilani porta il Pisa in zona play off grazie alla rimonta sul Palermo, pari per il Bari di Iachini

01 aprile 2024 17:53

"Vicini al popolo toscano". I tifosi della Sampdoria a sostegno di chi è stato colpito dall'alluvione

04 novembre 2023 20:20

Barzelletta italiana, il Lecco non ha lo stadio per la B, non può iscriversi, riparte dalla serie D. Brescia ripescato

21 giugno 2023 14:05

Il Genoa di Gilardino torna in Serie A ed arrivano i complimenti della Fiorentina per l'ex bomber

06 maggio 2023 19:51

Cellino corre a nascondersi nello spogliatoio. Ultras Brescia vanno a cercarlo in tribuna dopo sconfitta

18 marzo 2023 18:17

Galeone rivela: "La seconda inchiesta della Juventus è pesantissima. Rischiano seriamente la serie B"

14 marzo 2023 20:58

La Reggina potrebbe essere esclusa dal campionato di serie B perchè non ha pagato i contributi

23 febbraio 2023 17:29

Brutto segnale per la Juventus: agenzie di scommesse tolgono quota della retrocessione in serie B

27 gennaio 2023 00:22

La triste fine di Giuseppe Rossi, svincolato da alcuni mesi. Ora lo vogliono Cosenza e Perugia

11 novembre 2022 13:32

Il Pisa voleva giocare contro la Fiorentina, ma non ce l'ha fatta nemmeno questa volta. Monza in A

29 maggio 2022 23:16

Roma e Mourinho fortunati, il Venezia è in serie B. Autostrada per l'Europa stasera

14 maggio 2022 17:30

Paura per Giuseppe Rossi, dopo un contrasto cade male sulla gamba sinistra, ampi cenni al medico

25 aprile 2022 19:24

Giuseppe Rossi segna, esulta e salva la Spal: "Se mi ritiro a fine anno? Assolutamente no"

18 aprile 2022 17:22

Fallimento di Iachini anche a Parma, in 16 partite ha vinto solo 3 volte, media punti da retrocessione

12 marzo 2022 12:56

L'allenatore del Pisa dice la verità su Lucca: "Attese troppo eccessive per lui, non ha retto aspettative"

11 marzo 2022 19:36

Giuseppe Rossi segna un gol meraviglioso, serpentina e dribbling in mezzo a cinque difensori

19 febbraio 2022 20:55

Corvino punge: "Stiamo vedendo il sole, nei giorni della pioggia godranno i leoni da tastiera"

24 gennaio 2022 13:26

Iachini è flop anche a Parma, perde in casa contro il Frosinone. In 6 partite ha vinto una volta sola

21 gennaio 2022 23:33

Ternana prende 4 gol in casa, presidente non la prende bene: "Bruceremo maglie di quella partita"

16 gennaio 2022 17:01

Ricordate Lucca? "Costa 20 milioni" Ma non segna da 4 mesi, solo 5 gol su azione in 17 partite

16 gennaio 2022 15:07

Piccolo infortunio per Giuseppe Rossi, lo ha annunciato l'allenatore della Spal, starà fuori

17 dicembre 2021 21:09

Con Iachini a Parma la situazione addirittura peggiora, zero vittorie e 2 gol segnati in 4 partite

12 dicembre 2021 17:12

Iachini flop anche a Parma, in tre partite zero vittorie, solo 1 gol fatto: "Contento della difesa"

06 dicembre 2021 14:13

Parte male l'esperienza di Iachini sulla panchina del Parma, salvato da Buffon che para un rigore

28 novembre 2021 22:40

Video, Giuseppe Rossi da sballo, alla prima partita segna con la maglia della Spal, grande gioia

28 novembre 2021 00:02

Corrado su Lucca: "Considereremo l'interesse di altri club. Nostra disponibilità è grande"

05 ottobre 2021 19:09

Bonaventura ha il contratto in scadenza con la Fiorentina, Galliani pronto se non rinnova

16 settembre 2021 19:39

Per Corvino le cose non vanno bene neanche a Lecce, i tifosi: "Mai nella stessa direzione"

10 settembre 2021 12:07

Ufficiale, Rocchi è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B

03 luglio 2021 13:48

Balotelli, è flop anche in serie B. Il Monza ha deciso di non rinnovare il contratto al giocatore di Raiola

15 giugno 2021 15:53

Ds Venezia:"Rivogliamo Maleh, parleremo anche per Ferrarini"

09 giugno 2021 10:17

Boateng, dalla Fiorentina al Monza il risultato non cambia, flop in serie B, nessuna conferma

30 maggio 2021 13:55

Altro fallimento per Corvino, il suo Lecce fallisce la promozione e perde anche ai playoff

22 maggio 2021 17:26

Torino festeggia: finisce 0-0 il match contro la Lazio e raggiunge la salvezza. Benevento in B

18 maggio 2021 22:48

Da Salerno sono convinti, i Della Valle vogliono comprare la Salernitana. Lotito vende

12 maggio 2021 14:13

Lotito deve vendere la Salernitana? No, se non ci sono compratori può tenerla. Sarà doppia proprietà

11 maggio 2021 17:13

Salernitana promossa in Serie A. Lotito dovrà cedere i granata o la Lazio per regolamento

10 maggio 2021 17:08

Salernitana in A se batte il Pescara di Grassadonia. Tifosi granata picchiano la figlia 18enne

09 maggio 2021 12:32

Boateng la combina grossa, porta 7 giocatori del Monza al Casinò, ora devono fare quarantena

28 aprile 2021 23:45

Zurkowski sigla il primo gol stagionale in Serie B e l'Empoli completa la rimonta sul Frosinone

30 gennaio 2021 22:08

Sconcerti: "La Fiorentina è tra le quattro squadre che rischiano di scendere in serie B"

14 dicembre 2020 21:16

Fiorentina? No, Balotelli va al Monza in serie B. Lo prende Galliani, contratto di 5 mesi

05 dicembre 2020 16:33

Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi

15 settembre 2020 15:14

Ranieri, dietrofront con la Salernitana, la verità. Tifosi granata senza colpe

12 settembre 2020 20:23

Ranieri: "Abbiamo salvato una città. È stato un piacere giocare con voi"

05 agosto 2020 22:01

Galliani: "Voglio portare Boateng al Monza, ho flirtato con lui ma il suo ingaggio alla Fiorentina..."

01 luglio 2020 16:39

Pasticcio Spinelli a Livorno, mezza squadra se ne va. In campo con la primavera fino a fine campionato

30 giugno 2020 15:16

Parla Fantini, l'eroe della promozione: "Era impossibile, Mondonico mi parlò in dialetto"

20 giugno 2020 14:11

Seriebnews, il Benevento é interessato a prendere Riccardo Sottil in prestito dalla Fiorentina

23 maggio 2020 20:14

CorSport, L'Empoli riflette sul futuro, per Zurkowski niente esordio in Serie B: tornerà alla Fiorentina

23 maggio 2020 18:32

Il giovane Lakti verso il salto di categoria. Può andare in prestito al Pescara in B. Contatti con Acf

19 maggio 2020 16:27

Rivoluzione in serie B. Sarà a 40 squadre e la serie C diventa non professionistica. I dettagli

05 maggio 2020 14:47

Il calcio italiano ripartirà a scaglioni: prima la Serie A, poi la B ed infine la C. Si studiano le date

16 aprile 2020 11:32

Cellino: "Solo la FIGC non vuole fermarsi. Brescia in Serie B? Risparmio il 50%". Poi l'attacco a Spadafora...

15 aprile 2020 17:32

Ag. Castrovilli: "Ha avuto un impatto incredibile in Serie A. Chi consiglio alla Fiorentina? Riccardi della Roma"

21 marzo 2020 00:14

Zurkowski è flop anche all'Empoli in serie B, 0 minuti giocati. Corvino lo pagò 5 milioni

05 marzo 2020 14:37

Martina: "La Fiorentina rischia di andare in serie B. Perché una grande retrocederà"

29 dicembre 2019 13:49

La Fiorentina dista soltanto tre punti dalla zona retrocessione: Qualcuno ne prenda atto

22 dicembre 2019 17:53

Empoli flop in serie B, contestato Corsi: "A fine anno se c'è qualcuno meglio di me lascio"

20 dicembre 2019 00:10

L'Empoli pensa a Thereau per gennaio. Il francese è il profilo giusto per risalire..

13 dicembre 2019 14:46

Il Var arriva anche in Serie B. Presidente Balata: "Lo utilizzeremo già nei play-off e nei play-out di questa stagione"

19 novembre 2019 23:21

(FOTO) Derby Livorno-Pisa, i tifosi nerazzurri "sognano" la A e la Fiorentina...

27 ottobre 2019 12:37

Tre squadre interessate all'attaccante Thereau della Fiorentina. Potrebbe andare via

09 ottobre 2019 09:24

Croce su Castrovilli: "Non è una sorpresa, si vedeva che era un giocatore forte non da Serie B"

13 settembre 2019 11:44

Gori ha richieste dalla serie B. Lo Spezia si muove per portarlo in Liguria..

26 agosto 2019 18:24

Il Pordenone vuole il giovane viola Zanon. Il terzino è pronto alla prima esperienza in B..

18 luglio 2019 13:52

Memushaj: "Sottil è un calciatore molto forte. Mi auguro che la Fiorentina lo faccia tornare.."

12 giugno 2019 14:25

Il Verona torna in serie A! L'ex viola Di Carmine firma la rimonta e manda in paradiso i gialloblù

03 giugno 2019 01:32

Sottil: "Vedere la Fiorentina in crisi fa molto male, perchè i viola sono la squadra che mi ha preso da giovane"

01 maggio 2019 15:57

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