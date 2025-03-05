Rinaudo: "Fortini già pronto per la Serie A, la Fiorentina ha una vera gemma in casa"

Secondo il dirigente sportivo il giovane laterale viola in prestito alla Juve Stabia è il talento più promettente del campionato cadetto

Niccolò Fortini, laterale di proprietà della Fiorentina attualmente in forza alla Juve Stabia, sta facendo parlare di sé con le sue prestazioni in Serie B. A sottolinearlo è l'ex calciatore e dirigente sportivo Leandro Rinaudo, intervistato da Tuttomercatoweb.com. “In Serie B ci sono molti giovani talenti promettenti, ma se devo parlare dell'uomo mercato, quello che più mi ha impressionato è proprio Fortini", afferma Rinaudo.

L'ex dirigente non ha dubbi sul futuro del giovane: “Sono convinto che la Fiorentina avrà in casa un giocatore pronto per arrivare a livelli importanti. È un calciatore moderno, con una fisicità già da Serie A e una personalità fuori dal comune. Ha una serenità nel gestire i momenti della partita che non è da tutti. Per essere un classe 2006, ha fatto davvero grandi passi in avanti".