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Rinaudo: "Fortini già pronto per la Serie A, la Fiorentina ha una vera gemma in casa"

Secondo il dirigente sportivo il giovane laterale viola in prestito alla Juve Stabia è il talento più promettente del campionato cadetto

A cura di Andrea Gemignani
05 marzo 2025 22:55
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Niccolò Fortini, laterale di proprietà della Fiorentina attualmente in forza alla Juve Stabia, sta facendo parlare di sé con le sue prestazioni in Serie B. A sottolinearlo è l'ex calciatore e dirigente sportivo Leandro Rinaudo, intervistato da Tuttomercatoweb.com. “In Serie B ci sono molti giovani talenti promettenti, ma se devo parlare dell'uomo mercato, quello che più mi ha impressionato è proprio Fortini", afferma Rinaudo.

L'ex dirigente non ha dubbi sul futuro del giovane: “Sono convinto che la Fiorentina avrà in casa un giocatore pronto per arrivare a livelli importanti. È un calciatore moderno, con una fisicità già da Serie A e una personalità fuori dal comune. Ha una serenità nel gestire i momenti della partita che non è da tutti. Per essere un classe 2006, ha fatto davvero grandi passi in avanti".

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