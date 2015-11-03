Notizie Juve Stabia Fiorentina

Nazione: "Fortini in condizioni fisiche precarie, ingiudicabile la prova contro il Leicester"
05 agosto 2025 09:35
Di Marzio: "Caprini nel mirino della Juve Stabia. Contatti con la Fiorentina per un prestito secco"
05 luglio 2025 13:10
Tutti vogliono Fortini della Fiorentina, sondaggio del Milan. Ma perché? Numeri e caratteristiche
18 giugno 2025 10:54
Stagione finita per Fortini alla Juve Stabia. Da oggi al Viola Park per curarsi in vista del ritiro viola
22 maggio 2025 14:08
Playoff Serie B: Juve Stabia batte il Palermo e vola in semifinale, ma perde Fortini per infortunio
17 maggio 2025 23:08
Lovisa (DS Juve Stabia): "Fortini ricorda Spinazzola, la Fiorentina ha un tesoro in casa"
05 maggio 2025 22:04
Fortini decisivo nel derby campano: il terzino della Fiorentina segna il goal che fa vincere la Juve Stabia
06 aprile 2025 19:28
Rinaudo: "Fortini già pronto per la Serie A, la Fiorentina ha una vera gemma in casa"
05 marzo 2025 22:55
Kayode verso la cessione, la Fiorentina al suo posto potrebbe richiamare Fortini dal prestito
20 gennaio 2025 20:39
Il talento viola Fortini ha attirato l'interesse degli scout di Napoli e Juventus. La Fiorentina lo valuta 8/10 milioni
11 gennaio 2025 14:11
Fortini lavora per diventare grande: l'esterno in prestito alla Juve Stabia tra i top Under 20
10 gennaio 2025 22:36
Fortini, esordio da sogno a Marassi. Contro la Samp assist e numeri di alta scuola
04 ottobre 2024 23:59
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