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Notizie Juve Stabia Fiorentina

Nazione: "Fortini in condizioni fisiche precarie, ingiudicabile la prova contro il Leicester"

05 agosto 2025 09:35

Di Marzio: "Caprini nel mirino della Juve Stabia. Contatti con la Fiorentina per un prestito secco"

05 luglio 2025 13:10

Tutti vogliono Fortini della Fiorentina, sondaggio del Milan. Ma perché? Numeri e caratteristiche

18 giugno 2025 10:54

Stagione finita per Fortini alla Juve Stabia. Da oggi al Viola Park per curarsi in vista del ritiro viola

22 maggio 2025 14:08

Playoff Serie B: Juve Stabia batte il Palermo e vola in semifinale, ma perde Fortini per infortunio

17 maggio 2025 23:08

Lovisa (DS Juve Stabia): "Fortini ricorda Spinazzola, la Fiorentina ha un tesoro in casa"

05 maggio 2025 22:04

Fortini decisivo nel derby campano: il terzino della Fiorentina segna il goal che fa vincere la Juve Stabia

06 aprile 2025 19:28

Rinaudo: "Fortini già pronto per la Serie A, la Fiorentina ha una vera gemma in casa"

05 marzo 2025 22:55

Kayode verso la cessione, la Fiorentina al suo posto potrebbe richiamare Fortini dal prestito

20 gennaio 2025 20:39

Il talento viola Fortini ha attirato l'interesse degli scout di Napoli e Juventus. La Fiorentina lo valuta 8/10 milioni

11 gennaio 2025 14:11

Fortini lavora per diventare grande: l'esterno in prestito alla Juve Stabia tra i top Under 20

10 gennaio 2025 22:36

Fortini, esordio da sogno a Marassi. Contro la Samp assist e numeri di alta scuola

04 ottobre 2024 23:59

Interesse della Juve Stabia per l'attaccante francese della Fiorentina Thereau. La formula

15 agosto 2019 11:16

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