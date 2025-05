Playoff Serie B: Juve Stabia batte il Palermo e vola in semifinale, ma perde Fortini per infortunio

La Juve Stabia conquista una storica vittoria per 1-0 contro il Palermo nei quarti di finale dei playoff di Serie B, grazie alla rete di Adorante al 67′. Un successo che vale l’accesso alle semifinali, dove i campani affronteranno la Cremonese in un doppio confronto che promette spettacolo.

Non arrivano però solo buone notizie per la squadra di Pagliuca. Al 29′ del primo tempo, infatti, è stato costretto al cambio Niccolò Fortini, giovane difensore in prestito dalla Fiorentina, a causa di un problema muscolare. Il talentino viola, dopo essere stato soccorso dallo staff medico, ha lasciato il campo visibilmente dolorante ed è stato sostituito da Rocchetti. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma c’è preoccupazione per un possibile stop in un momento cruciale della stagione.