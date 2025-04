Fortini decisivo nel derby campano: il terzino della Fiorentina segna il goal che fa vincere la Juve Stabia

Serata magnifica quella di Niccolò Fortini, terzino sinistro di proprietà della Fiorentina e in prestito alla Juve Stabia, che nel derby campano di Serie B fra Juve Stabia e Salernitana ha siglato il goal del match, portando a casa 3 punti fondamentali per il finale di stagione. L’esterno sinistro, classe 2006, ha segnato il goal dell’1 a 0 proprio all’altro giocatore viola ieri in campo, il portiere Oliver Christensen, attualmente in prestito alla Salernitana. Buone notizie per la Fiorentina, che in vista del prossimo anno potrebbe puntare sul giovane terzino, nonostante le grandi prestazioni abbiano attirato su di lui le attenzioni di Napoli e Juventus.