Di Marzio: “Caprini nel mirino della Juve Stabia. Contatti con la Fiorentina per un prestito secco”

Nuova sinergia tra Juve Stabia e la Fiorentina? Le Vespe sono vicine a Maat Daniel Caprini, attaccante viola nell’ultima stagione tra Primavera e Prima Squadra. Come riporta Gianluca Di Marzio, i viola vogliono valutarlo facendolo giocare un anno e il club campano lavora molto bene con i giovani. Per la formula si va verso il prestito secco con le parti che stanno dialogando e con il calciatore che è convinto della destinazione. Dopo Fortini nella passata stagione, dunque, la Juve Stabia potrebbe accogliere Caprini per dargli continuità.