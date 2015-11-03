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Notizie Caprini Fiorentina

Il giovane attaccante della Primavera gigliata Caprini passa in prestito al Mantova in Serie B

23 luglio 2025 16:06

Nazione: "Caprini in prestito secco al Mantova. Ha ancora due anni di contratto con la Fiorentina"

23 luglio 2025 10:22

TMW, Caprini andrà al Mantova in prestito. Sul classe 2006 c'erano anche Juve Stabia, Pescara e Catanzaro

22 luglio 2025 16:55

Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito

13 luglio 2025 17:52

Di Marzio: "Caprini nel mirino della Juve Stabia. Contatti con la Fiorentina per un prestito secco"

05 luglio 2025 13:10

La Nazione riporta: "Emergenza viola in attacco, Caprini potrebbe rappresentare una soluzione per domenica"

15 maggio 2025 13:43

Nazione: “Caprini è il più simile a Kean. Sarà titolare contro il Lecce?”

26 febbraio 2025 08:44

Valcareggi non ha dubbi: "Deve giocare Caprini al posto di Kean. È l'unico centravanti vero"

14 febbraio 2025 14:00

Il vice Kean sarà Daniel Caprini. Ama il basket, fu scartato dal Milan e conteso da Psg e Juventus

05 febbraio 2025 09:11

Palladino domani si porta Braschi e Caprini della Primavera. A gennaio l'alternativa a Kean

23 ottobre 2024 08:18

Caprini rinnova con la Fiorentina: "Quest'estate il ritiro è stato bellissimo, ho legato molto con Dodo"

20 settembre 2024 13:19

I 3 Primavera a Salerno: Sene centravanti, Caprini esterno ma gioca anche attaccante, Biagetti difensore

20 aprile 2024 16:16

Italia-Austria under 18, a segno Caprini, in campo quattro ragazzi delle giovanili della Fiorentina

24 marzo 2024 17:22

Mercato dalla linea verdissima per la Fiorentina, preso il 2006 il baby Caprini dall'Entella

01 settembre 2022 16:10

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