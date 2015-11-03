Notizie Caprini Fiorentina

Il giovane attaccante della Primavera gigliata Caprini passa in prestito al Mantova in Serie B
23 luglio 2025 16:06
Nazione: "Caprini in prestito secco al Mantova. Ha ancora due anni di contratto con la Fiorentina"
23 luglio 2025 10:22
TMW, Caprini andrà al Mantova in prestito. Sul classe 2006 c'erano anche Juve Stabia, Pescara e Catanzaro
22 luglio 2025 16:55
Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito
13 luglio 2025 17:52
Di Marzio: "Caprini nel mirino della Juve Stabia. Contatti con la Fiorentina per un prestito secco"
05 luglio 2025 13:10
La Nazione riporta: "Emergenza viola in attacco, Caprini potrebbe rappresentare una soluzione per domenica"
15 maggio 2025 13:43
Nazione: “Caprini è il più simile a Kean. Sarà titolare contro il Lecce?”
26 febbraio 2025 08:44
Valcareggi non ha dubbi: "Deve giocare Caprini al posto di Kean. È l'unico centravanti vero"
14 febbraio 2025 14:00
Il vice Kean sarà Daniel Caprini. Ama il basket, fu scartato dal Milan e conteso da Psg e Juventus
05 febbraio 2025 09:11
Palladino domani si porta Braschi e Caprini della Primavera. A gennaio l'alternativa a Kean
23 ottobre 2024 08:18
Caprini rinnova con la Fiorentina: "Quest'estate il ritiro è stato bellissimo, ho legato molto con Dodo"
20 settembre 2024 13:19
I 3 Primavera a Salerno: Sene centravanti, Caprini esterno ma gioca anche attaccante, Biagetti difensore
20 aprile 2024 16:16
Italia-Austria under 18, a segno Caprini, in campo quattro ragazzi delle giovanili della Fiorentina
24 marzo 2024 17:22
Mercato dalla linea verdissima per la Fiorentina, preso il 2006 il baby Caprini dall'Entella
01 settembre 2022 16:10
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