Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito

Nessuna grande sorpresa, quindi, nella prima convocazione di Stefano Pioli dal suo ritorno alla guida della Fiorentina. Tra i 33 giocatori scelti per la preparazione alla prossima stagione, l’occhio è caduto sull’esclusione di molti giovani, dal rientro dai prestiti e non. Stiamo parlando per esempio di Lorenzo Amatucci, nell’ultima stagione in forza alla Salernitana in Serie B, Tommaso Rubino, che ha esordito nella passata stagione in prima squadra come lo stesso Maat Caprini. A questi si aggiungono Lorenzo Lucchesi, Filippo Distefano e Costantino Favasuli. Con ogni probabilità, per i giovani talenti della Fiorentina verrà trovata rapidamente una sistemazione in prestito dal momento che le richieste non mancano, soprattutto dalla Serie B.