Notizie Lucchesi Fiorentina

Lucchesi e due ex viola sono stati scelti tra i migliori 11 giocatori Under 23 in Serie B
19 maggio 2026 20:51
Lucchesi: "Stagione da chiudere subito: la Fiorentina ha perso dignità, col Palace sconfitta meritata"
10 aprile 2026 17:32
Lucchesi: "Nell'insieme il mercato fatto è buono ma non è completo, questo però lo è per definizione"
10 febbraio 2026 16:47
Lucchesi: "Paratici mi da fiducia, mi sembra un messaggio da parte di Commisso di voler proseguire"
30 dicembre 2025 22:07
Lucchesi: "Vanoli non lavora bene, non escluderei il ritorno di Pioli, Paratici prenda giocatori pronti"
29 dicembre 2025 16:30
Lucchesi: "Se la dirigenza della Fiorentina ha paura di intervenire per non sbagliare è l'inizio della fine"
11 dicembre 2025 11:41
Lucchesi: "La Fiorentina è in un loop negativo. Dzeko è il leader necessario per riunire il gruppo"
04 dicembre 2025 17:02
Lucchesi: "Non avrei tutta questa fretta sul rinnovo di Dodo, ma se è stato fatto un patto va rispettato"
25 novembre 2025 18:23
Lucchesi su Vanoli: "È una persona esperta, e abituata a lavorare, sono certo che darà il massimo"
11 novembre 2025 18:19
Lucchesi contro i giocatori: “Sono i principali responsabili. Adesso serve un manager di campo”
03 novembre 2025 16:02
Lucchesi su Pradè: “Normale che fatichi se è in scadenza, i rinnovi dei ds si fanno prima del mercato”
23 ottobre 2025 16:55
Lucchesi: “A volte meno si parla degli obiettivi, meglio è. La Fiorentina diventi prima una squadra”
11 ottobre 2025 15:25
Lucchesi: "La vittoria della Fiorentina fa bene al morale ma è solo un brodino se non c'è continuità"
03 ottobre 2025 15:58
Lucchesi: "La colpa è dei giocatori, non di Pioli: serve un'altra mentalità, la Fiorentina non è una neopromossa"
24 settembre 2025 22:09
Pedullà rivela: “Lucchesi della Fiorentina andrà in prestito oneroso al Monza, siamo in chiusura”
17 luglio 2025 11:22
Lucchesi: "Pradè dovrà essere bravo e fortunato a vendere tutti gli esuberi. Pioli ha le idee chiare"
16 luglio 2025 21:54
Assenti al ritiro giovani come Amatucci, Rubino, Caprini e Lucchesi. Lasceranno la Fiorentina in prestito
13 luglio 2025 17:52
Tmw: "Su Lucchesi c'è grande concorrenza in B e tra neopromosse. Il Palermo il più interessato. "
06 luglio 2025 16:54
TMW, Aumentano le pretendenti per Lucchesi. Il Palermo si aggiunge alla corsa per il centrale Viola
05 luglio 2025 19:29
TMW: "Lucchesi inizierà il ritiro con la Fiorentina, su di lui ci sono Cremonese e Sampdoria"
03 luglio 2025 11:29
La Nazionale, Cremonese ed Empoli su Lucchesi. Ma il suo futuro è legato alla valutazioni di Pioli
02 luglio 2025 14:20
Lucchesi: "La stagione della Fiorentina è negativa se la confronti con le stagioni passate"
17 maggio 2025 20:51
Lucchesi: "Futuro alla Fiorentina? Non ci penso ancora, sono concentrato unicamente sulla Reggiana"
29 gennaio 2025 15:28
Lucchesi: "Ritorno alla Fiorentina? Non prevedo il futuro. Ora penso alla Reggiana, poi vedremo cosa accadrà"
19 novembre 2024 14:20
Ds Venezia: "Lucchesi? Di comune accordo con la Fiorentina abbiamo deciso di mandarlo a giocare"
11 settembre 2024 14:30
Ritorni: "Se Kayode è chiacchierato significa che le cose vanno bene. Lucchesi? Voleva la Serie A"
02 agosto 2024 16:25
Pedullà: "Contatti frequenti per Tessmann alla Fiorentina, nessun accordo. Lucchesi al Venezia"
28 luglio 2024 19:04
Pedullà: "Lucchesi va al Venezia in prestito. Il difensore farà le visite dopo il weekend"
26 luglio 2024 19:45
Pedullà annuncia: "Lucchesi della Fiorentina vicino al Venezia per giocare. Tessmann piace"
26 luglio 2024 12:06
Nazione: "Contatti continui per Tessman, il Venezia chiede 7 milioni. Lucchesi come contropartita?"
26 luglio 2024 09:22
Pedullà: "Venezia e Sassuolo su Lucchesi, potrebbe lasciare la Fiorentina per andare a giocare"
24 luglio 2024 11:18
TMW, Reggiana in chiusura per Distefano. Interesse anche per Lucchesi, ma c'è il Venezia
19 luglio 2024 15:29
Nazione, Lucchesi e Comuzzo sotto l'occhio di Palladino: uno dei due può restare. L'ex Ternana in vantaggio
18 luglio 2024 14:30
Corriere dello Sport: "Il Cagliari piomba su Comuzzo e Lucchesi. Palladino punta su Bianco. Distefano al Bari?"
28 giugno 2024 09:09
Di Marzio: "Trattativa tra la Fiorentina e il Cagliari per Lucchesi, nuovi contatti per cercare l'accordo"
27 giugno 2024 13:20
Di Marzio rivela: "Per sostituire Dossena, il Cagliari si è interessato a Lorenzo Lucchesi"
25 giugno 2024 10:05
TMW rivela: "La Reggiana ha messo nel mirino i giovani Lucchesi e Comuzzo della Fiorentina"
24 giugno 2024 14:40
TMW: "Lucchesi, Di Stefano e Comuzzo verso il prestito alla Reggiana, si lavora ad un asse con la Fiorentina"
19 giugno 2024 12:20
Da Reggio Emilia, La Reggiana vuole Amatucci, Lucchesi e Distefano. I giovani della Fiorentina ancora in B?
16 giugno 2024 18:21
Ritorni su Kayode: "Vuole rimanere a Firenze e vincere un trofeo". Su Lucchesi: "Ha fatto bene con la Ternana. In ritiro può mettersi in mostra"
12 giugno 2024 15:53
I giovani tornano a Firenze, sono 19. Bianco e Lucchesi? Un ritorno che sa di promozione
07 giugno 2024 09:22
Lucchesi: "Goretti grande scelta. Preparato, parla poco e conosce tanti calciatori"
05 giugno 2024 22:43
Lucchesi, Amatucci, Distefano e Dalle Mura titolari nel disastro Ternana. Perde ed è a un passo dalla Serie C
01 maggio 2024 17:40
Angeloni sicuro: "Bianco, Lucchesi e Distefano saranno i prossimi Sottil e Ranieri per la Fiorentina"
05 aprile 2024 17:09
Lucchesi: "È giusto che ora Pradè prenda in mano la situazione. Fossi Commisso punterei tutto su di lui"
22 marzo 2024 15:48
Lucchesi: "La Fiorentina si è mossa bene a gennaio, operazioni che lasciano margine di lavoro in estate"
10 febbraio 2024 20:26
"La Juventus vuole riprendersi Lucchesi, difensore classe 2003 della Fiorentina, cresciuto in bianconero"
19 luglio 2023 21:44
TMW, Lucchesi può andare al Valenciennes in Francia. In Italia continua il pressing del Pescara
06 luglio 2023 18:35
Da Pescara, Frenata nella trattativa tra Fiorentina e Pescara per Lucchesi. Il classe 2003 ha offerta dalla Francia
25 giugno 2023 19:14
Netto fallo su Lucchesi che fa segnare e vincere la Roma. La Fiorentina pubblica le immagini
26 aprile 2023 01:02
Prende palla dalla difesa, scarta tutti e fa gol. Il meraviglioso gol di Lucchesi nella Fiorentina Primavera
15 aprile 2023 21:51
Lucchesi: "Italiano come Sarri e Spalletti. La Fiorentina da 2 mesi è la squadra più in forma d'Italia"
15 aprile 2023 03:15
"Commisso spontaneo e sincero. Ma lanciando sassate non si ha seguito ai piani alti del sistema"
23 marzo 2023 16:40
Lucchesi sicuro: "Fiorentina in anticipo di sei mesi, mercato programmato dopo cessione di Vlahovic"
07 maggio 2022 14:49
Lucchesi difende: "Con i tifosi della Fiorentina ci vuole onestà e non vanno presi in giro adesso"
07 febbraio 2022 20:34
Lucchesi: "Vlahovic a gennaio sarà della Juventus. Ha la stoffa del campione, me lo diceva Corvino"
24 novembre 2021 10:01
Italiano: "Emergenza in difesa è un grande problema. Aquilani? Ci incontriamo spesso"
18 novembre 2021 14:00
Titolare in difesa contro il Milan? Che sfortuna per Lucchesi, si fa male e sarà fuori per infortunio
17 novembre 2021 15:02
Lucchesi raggiante: "Juve è il passato, Fiorentina la mia seconda pelle. Con Italiano a viso aperto"
17 novembre 2021 12:52
Chi gioca contro il Milan al fianco di Igor? Venuti difensore centrale oppure il 2003 Lucchesi
16 novembre 2021 16:01
Lucchesi: "Vlahovic? La Fiorentina deve provare a fargli cambiare idea. Fanno bene i viola a sparare alto"
06 ottobre 2021 20:07
Lucchesi: "Commisso ha fatto gli investimenti ma la Fiorentina..."
10 luglio 2021 19:38
Lucchesi: "Gattuso è l'ideale per rifondare. Corvino il primo a credere in Vlahovic"
27 maggio 2021 21:42
Lucchesi: "La Fiorentina non rischia la retrocessione. La maglia viola è ricca di storia"
13 aprile 2021 15:51
Lucchesi: "La Fiorentina è la peggiore delle squadre che devono salvarsi. Gattuso andrebbe bene"
08 aprile 2021 21:26
Lucchesi: "Vlahovic non deve essere trattenuto di forza. Davanti ad offerte irrinunciabili i giocatori vanno ceduti"
17 marzo 2021 21:33
Lucchesi: "Prandelli é un grande allenatore, unico problema la durata del contratto. Così perde autorevolezza"
13 novembre 2020 00:40
Lucchesi: "Commisso ha capito che spendere non significa vincere, lo scorso anno ha sbagliato"
16 settembre 2020 22:38
Lucchesi: "Pradè? Non mi è piaciuto il rinnovo di un anno, se hai fiducia lo fai a lungo termine"
17 luglio 2020 21:51
Lucchesi: "Spalletti alla Fiorentina? L'idea Firenze lo stuzzica ma non accetterebbe di fare brutte figure"
16 luglio 2020 20:35
Lucchesi: "Petrachi alla Fiorentina con Pradè? Uno esclude l'altro. Perplesso da una frase di Commisso"
16 giugno 2020 18:22
Esclusiva Roccati: "Fiorentina, non cedere Dragowski. Lafont via troppo presto. Il balletto di Lupatelli.."
15 maggio 2020 15:48
Lucchesi: "Chiesa? I calciatori vanno venduti al momento giusto. Montella..."
17 dicembre 2019 21:24
Lucchesi: "Chiesa? Situazione simile a quella di Toni anni fa, andava ceduto"
26 novembre 2019 20:56
Lucchesi sentenzia: "La Fiorentina è da metà classifica. Chiesa sarà ceduto il prossimo anno. Ambiente viola non facile.."
13 novembre 2019 07:39
Lucchesi:"Avere una squadra giovane ti impone degli alti e bassi. Il danno dato dall'autofinanziamento.."
12 dicembre 2018 22:36
Lucchesi: "Fiorentina oltre ogni più rosea previsione. Badelj? È tutto già deciso..."
12 maggio 2018 12:37
Lucchesi: "Della Valle? La presenza non conta. Babacar al Sassuolo è ormai cosa fatta"
30 gennaio 2018 19:05
Lucchesi: "Bella partita questa sera, la Fiorentina ha saputo ricostruire. Sull'Atalanta..."
24 settembre 2017 14:53
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