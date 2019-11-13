Lucchesi sentenzia: "La Fiorentina è da metà classifica. Chiesa sarà ceduto il prossimo anno. Ambiente viola non facile.."

L’ex direttore sportivo viola, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio. Questo il suo pensiero sulla sua ex squadra:"Per me la Fiorentina è una squadra da metà classifica. Hanno ini...

L’ex direttore sportivo viola, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio. Questo il suo pensiero sulla sua ex squadra:

"Per me la Fiorentina è una squadra da metà classifica. Hanno iniziato un lavoro che dovrà essere sviluppato negli anni. Castrovilli è maturato tanto, ma ha solo esperienza in serie B. Altri erano in Primavera. Delle volte a chiedere troppo ai giocatori si rischia di consumarli. Su questa base vanno aggiunti 4/5 elementi a stagione per migliorare".

"L’ambiente viola non è facile, servirebbe più unità di intenti. Montella o lo aspetti o lo cambi, non che dopo ogni sconfitta si ripropone il solito dilemma. Chiesa? Se non fosse arrivato Commisso, sarebbe stato venduto. Credo che comunque lo cederanno il prossimo anno".