Lucchesi: "Futuro alla Fiorentina? Non ci penso ancora, sono concentrato unicamente sulla Reggiana"

Durante l'intervista concessa a Tuttob.com, il difensore della Fiorentina in prestito alla Reggiana, Lorenzo Lucchesi, ha così risposto alla domanda su un possibile futuro in maglia viola: "Personalme...

Durante l'intervista concessa a Tuttob.com, il difensore della Fiorentina in prestito alla Reggiana, Lorenzo Lucchesi, ha così risposto alla domanda su un possibile futuro in maglia viola: "Personalmente non penso a dove potrei essere in futuro, sono concentrato unicamente sul presente. A Reggio sto bene. Voglio finire l’annata nel migliore dei modi insieme a un gruppo e a uno staff tecnico eccezionali”.

Foto: Instagram Lucchesi

PEDULLÀ: “COMUZZO? SERVONO 40 MILIONI PER CONVINCERE LA FIORENTINA. ZANIOLO HA APERTO, INTER SU BIRAGHI”

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