Pedullà: "Comuzzo? Servono 40 milioni per convincere la Fiorentina. Zaniolo ha aperto, Inter su Biraghi"

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguit...

Come ogni martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha parlato dei temi caldi in chiave mercato sulla Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina. Di seguito le sue parole:

COMUZZO "Abbiamo sempre parlato di muro. Ma nella vita ci sono delle cifre che fanno cascare il muro, come con Dorgu. Andrà solo per cifre imprescindibile, sui 40 milioni esattamente come Dorgu al Manchester United. Siamo in una strada, i contatti a sorpresa nella notte, proficui. Per la Fiorentina è un simbolo, un riferimento, è cresciuto qui. Sento parlare di 30 milioni, mi stupirei se fosse così. Per me sono 35 di base fissa per arrivare a 40, è una situazione che va seguita. Manovre in corso, i club hanno parlato, adesso sta parlando il Napoli con l'agente. È una pista che va seguita. Se si arriva a cifre iperboliche, non credo che ci siano incedibili. Stiamo parlando di cifre eclatanti, se i club hanno parlato, credo che ci sia stata un'apertura anche da parte della proprietà, poi vedremo se sarà definitiva. È una storia diversa da Kayode a condizioni diverse rispetto a quanto chiedevi durante l'estate. Qui non stiamo parlando della plusvalenza, non esiste un incedibile a gennaio a meno che non sia il Manchester City e non vuoi cedere Haaland. Per me non esistono incedibili, se prendi 38-40 milioni, nessun club in Italia può permettersi di traccheggiare. Ma questa è una mia opinione. Ieri sera, in trasmissione, raccontavo di un muro per Comuzzo. Nella notte sono cambiate le cose, siamo a cifre simil-Buongiorno. È normale che tu ci debba riflettere, vedremo gli sviluppi. L'ultima dichiarazione di Conte chiama Comuzzo, con il fatto di fare a gennaio quello che puoi fare a gennaio, indipendentemente dal sostituto di Kvara. Per il resto sono problemi del Napoli. Penso che oggi ci siano nuovi sviluppi per capire se il Napoli si spingerà oltre o andremo in stand-by".

MORENO-VALENTINI "La storia di Comuzzo, mi fa capire anche perché Moreno e Valentini non si sono mossi, hai preso Pablo Marí e c'è anche Ranieri. Uno tra Comuzzo e Pongracic potrebbe partire con un'offerta importante. Pongracic ha una valutazione di 15 più 2-3 di bonus, Comuzzo ha una valutazione schizzata alle stelle".

PONGRACIC "Non va via in prestito con diritto di riscatto, la sua valutazione è di 18 milioni. C'è anche il Napoli, ma ora i fari sono su Comuzzo. Può partire solo in obbligo a 15-16 milioni più bonus, ma uno esclude l'altro".

BIRAGHI "L'Inter c'è, vediamo dopo la partita. Il Bologna non c'è, il Napoli ha sondato".

IKONÉ "È andato, le cifre erano quelle, la formula era quella. La novità di ieri mattina è che la Fiorentina ha aperto al diritto di riscatto, Fabregas ha stregato Ikonè come il tecnico ha stregato il francese. La cifra è di circa 7,5-8 di diritto di riscatto. Non so se ci saranno accordi per fare in modo che il diritto possa diventare obbligo".

KOUAMÉ "Empoli in chiaro vantaggio, quasi in definizione, ma tengo il quasi qualora ci fosse qualcuno che si presenta con un titolo definitivo. Quindi, escono Ikonè e Kouamè ed entra in ballo Zaniolo".

ZANIOLO "La Fiorentina ci ha provato la scorsa estate, ma l'Atalanta ha mantenuto sempre il vantaggio. C'è un rapporto ai minimi con Gasperini, anche se ce l'ha un po' con tutti. Gasperini non sta facendo una grande comunicazione, vorrei vedere un altro allenatore sparare a zero contro la società alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Ma anche le dichiarazioni ad agosto erano un monito quando lo definì un acquisto sbagliato. Secondo me lui Zaniolo lo ha accettato, lo ha avvallato ma non lo ha chiesto. Lui ha fatto abbastanza bene, ha fatto un gol pesante a Cagliari, ha fatto un gol contro la Roma. È stato un po' ingeneroso definirlo un acquisto sbagliato. La Fiorentina ha lavorato a fari spenti nelle ultime 48-72 ore, potrebbe aver incassato un sí dal calciatore. Aspettiamo la partita di stasera, aspettiamo che l'Atalanta trovi il sostituto. Ci hanno provato per Cherki, per Raspadori e stanno lavorando su Maldini. La domanda è: Gasperini vuole Maldini? Secondo me no, quindi dobbiamo aspettare. Maldini non è il primo nome della lista, ma vediamo se arriva qualcun'altra. Formula? Non lo so, vediamo. Quando c'è una formula già impostata in partenza, non puoi prestarlo prima di riscattarlo. A meno che non ci sia un accordo a tre club. C'è il gradimento della Fiorentina, c'è la disponibilità della settimana, ma bisogna andare fino in fondo".

BONDO "La Fiorentina può prenderlo, ma è infortunato. Dobbiamo aspettare e capire se farà una risonanza o altri tipi di esame. Lui gradisce, alla Fiorentina piace, ma dobbiamo aspettare. Il Monza sta cedendo quasi tutti, non riesce a trattenere Pablo Marí e Djuric".

FAGIOLI "Lo terrei, poi magari viene fuori un altro nome. C'è anche il Marsiglia, valutazione di 18 milioni e la Juve non apre al prestito".

DI MARZIO: “INCONTRO IN CORSO TRA MANNA, DS DEL NAPOLI, E L’AGENTE DI COMUZZO, CESSIONE VICINA”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-incontro-in-corso-tra-manna-ds-del-napoli-e-lagente-di-comuzzo-cessione-vicina/286664/