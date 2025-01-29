Di Marzio: "Incontro in corso tra Manna, Ds del Napoli, e l'agente di Comuzzo, cessione vicina"

Il difensore viola sembra sempre più vicino al trasferimento al Napoli con degli incontri proprio in questi momenti

Comuzzo potrebbe lasciare la Fiorentina in queste ore di mercato con il Napoli sempre più interessato al giocatore gigliato per questa finestra invernale sborsando una cifra considerevole. Il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha dichiarato sul suo sito che ci sarebbe un incontro tra Manna, direttore sportivo partenopeo e l'agente del calciatore in questi momenti. La trattativa è ormai aperta e la cessione del prospetto viola è sempre più vicina.

https://www.labaroviola.com/di-marzio-il-napoli-insiste-per-avere-comuzzo-a-gennaio-la-fiorentina-ha-gia-rifiutato-20-milioni/286646/