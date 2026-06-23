Pedullà: "Bernabè costa meno di 15 milioni e al Parma piace Fazzini. Mandas costa 16/17 milioni"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in esclusiva su Passione Fiorentina

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto in esclusiva su Passione Fiorentina, queste le sue parole:

"3 nomi da seguire su tutti sono Koleosho, Bernabè e Thorstvedt. Koleosho è il giovane rampante che ti serve sugli esterni, un'operazione in doppia cifra con i bonus, dobbiamo tenerlo caldo. Bernabè vuole un'altra strada da Parma, anche tatticamente non si sposa con Cuesta che gioca in blocco basso. Bernabè è in scadenza, siamo sui 15 milioni forse qualcosa in meno. Può fare più ruoli ed è in scadenza. Occhio alle contropartite che al Parma piace Fazzini e Piccoli, alla Fiorentina può piacere Pellegrino. Piccoli non è blindato, non lo è nessuno ma lui può partire. Ci sono rapporti molto buoni tra Paratici e Cherubini, seguiamolo.

Fazzini ha coronato il suo sogno, gioca nella Fiorentina, ma quale è il suo futuro. Grosso a Sassuolo ha giocato 4-3-3, magari mi sbaglio ma ripartirà da qui. Mandragora, Fagioli e Ndour sono intoccabili, Fazzini non ha spazio, il Parma prenderebbe uno che può piacere. Fiorentina e Sassuolo non stanno parlando in modo fisso per Thorstvedt ma tutti sanno che la Fiorentina è in cima alle preferenze del Norvegese.

La Fiorentina ha rifiutato 5 milioni più bonus dal Torino per Fortini. Il Toro ritiene quella un'offerta congrua e ha altre opzioni. Per Fortini potrebbe uscire qualcosa dall'Atalanta e dall'estero. Poi magari il Torino tra 10 giorni ci pensa e alza l'offerta. La Roma si è fermata."

"Cancellieri c'è un buon rapporto con il procuratore, l'ha proposto l'agente ed ha anche qualcosa con l'Olympiakos che non ha ancora chiuso, va tenuto lì. Su Kuoadio è tornato forte l'Avellino, lo vuole forte Nesta e sarebbe titolare. Martinelli, la Sampdoria sta prendendo Corradi, stanno cercando l'operazione più economica possibile. Martinelli aveva dato priorità alla Samp cercando di capire il progetto tecnico, sennò c'è l'Avellino che ha buoni rapporti con la Fiorentina. Cancellieri costa 7/8 milioni."

"Italiano ha fatto fare un'offerta clamorosa a Vlahovic, gli hanno offerto 8 milioni più 2 di bonus e 7/8 milioni alla firma. Vlahovic ne fa una questione economica. Su Mandragora non si può dire che non ci sia nulla con il Besiktas, a Italiano gli hanno promesso un mercato importante. Non ho notizie su Comuzzo, ho delle riserve sul fatto che si possa passare da una valutazione da 30 milioni al prestito. Non so se prenderanno altri centrali, ma dietro nessuno è intoccabili, anche Pongracic e Ranieri. Mandas è impossibile che vada in prestito con Lotito, il Bournemouth lo ha chiesto in prestito ma Lotito vuole 16/17 milioni, fatico a pensare che la Fiorentina spenda quei soldi per un problema. La Fiorentina non vuole sbattere alla porta De Gea, ma semplicemente nella rivisitazione del monte ingaggi lo fa. Dodò resta una riserva del Napoli che però preferisce Khalaili alle giuste condizioni, poi il mercato è lungo. Beltran non vuole tornare a casa perché sarebbe un fallimento, ma in Europa non ha nulla. Gudmundsson è la seconda/terza scelta dei top club."