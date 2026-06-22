Repubblica: “Koleosho-Fiorentina? È fatta. Da limare gli ultimi dettagli sulla formula, a Firenze per il ritiro”

Koleosho sarà il primo colpo in entrata della Fiorentina

La settimana che porterà alla fase tre, intesa come quella in cui si inizieranno a muovere le prime pedine in entrata e in uscita e ad aprire ufficialmente il calciomercato. Dopo aver ufficializzato Fabio Grosso (fase uno), dopo essersi recato in America insieme a Ferrari per gettare le basi della Fiorentina che verrà (fase due), Fabio Paratici è pronto ad alzare il sipario su una sessione intensa, che rivoluzionerà la squadra che ha terminato al quindicesimo posto lo scorso campionato.

In entrata il nome più caldo che si conta di chiudere nei prossimi giorni per regalare a Grosso un rinforzo per il ritiro è quello di Luca Koleosho, l'ultima stagione in prestito al Paris Fc ma di proprietà del Burnley. L'accordo con il calciatore classe 2004 è gia stato raggiunto, l'intesa della trattativa è già stata trovata anche con gli inglesi ma restano da limare gli ultimi dettagli sulla formula. II Burnley gradirebbe un trasferimento a titolo definitivo, la Fiorentina spinge per un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facili da raggiungere. L'esborso, per il cartellino più bonus, si aggira intorno ai dieci milioni di euro. Lo scrive Repubblica.