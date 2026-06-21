Antognoni elogia Vlahovic: “Ci scriviamo spesso. Gli consiglio di restare alla Juve. Ha bisogno di fiducia”

“Non è una questione economica per lui”

Giancarlo Antognoni a La Stampa ha anche parlato di Dusan Vlahovic: “Con Vlahovic ci scriviamo spesso. Gli consiglio di restare alla Juve. Dusan fa gol, non ce ne sono tanti così ma bisogna saperlo prendere e farlo sentire importante dal punto di vista umano. Ha bisogno di fiducia. Non è una questione economica per lui".