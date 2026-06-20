Accordo tra la Fiorentina e il River per la cessione di Beltran: si attende solo l’ok del calciatore

L'argentino l'ultima stagione è stato al Valencia. La Fiorentina l'aveva prelevato proprio dal River per 24 milioni

La Fiorentina sta per piazzare il primo colpo in uscita di questa sessione di mercato. C’è l’accordo totale tra il club gigliato ed il River Plate per la cessione di Lucas Beltran. Ormai ci siamo, manca solo l’ok del calciatore al ritorno in patria.Da ricordare che Beltran venne pagato 24 milioni dalla Fiorentina, che lo prelevò proprio dal River. Il calciatore venne acquistato come prima punta, ma non si è mai confermato in questo ruolo in maglia viola. L’ultima stagione l’argentino è stato in prestito al Valencia dove ha collezionato 27 presenze, 16 da titolare, condite da 1 solo gol e 2 assist.