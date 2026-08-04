Mastantuono ha accettato la Fiorentina, operazione ai dettagli con il Real Madrid. Si prepara l'arrivo

Franco Mastantuono è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Fiorentina

Franco Mastantuono è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il calciatore ha accettato la destinazione viola preferendola a tutto il resto della concorrenza sia in Italia (Milan e Roma) e sia in Europa. Adesso le due società, con i procuratori legati al giocatore stanno discutendo i dettagli per quello che si avvicina ad essere il grande colpo viola. Il giocatore, esterno classe 2007 argentino, nell'ultima stagione 38 presenze tra campionato e Champions con la maglia dei blancos, potrebbe arrivare a Firenze nelle prossime 24 ore.