Rep: "Paratici prepara i prossimi colpi: Kulusevski, Mastantuono e Pellegrino nel mirino viola"

I viola puntano a rinforzare il reparto offensivo, mentre diverse uscite sono ormai vicine

Dopo aver investito circa 100 milioni di euro per gli arrivi di Dragusin, Atta, Jimenez, Oulai e Valdepenas, la Fiorentina si prepara a concentrarsi soprattutto sul mercato in uscita. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Moreno è già passato al Venezia, mentre sono destinati a lasciare Firenze anche Mandragora, Piccoli, Brescianini e Fabbian. Sul primo Fabio Grosso sta ancora facendo alcune valutazioni, mentre gli ultimi due sono finiti nel mirino della Lazio.

Parallelamente, il direttore sportivo Fabio Paratici è al lavoro per consegnare a Fabio Grosso due esterni offensivi di alto livello. I nomi in cima alla lista sono quelli di Dejan Kulusevski, ex Juventus oggi al Tottenham, e del talento argentino Franco Mastantuono, di proprietà del Real Madrid. Per quest'ultimo, però, la concorrenza è agguerrita, con Milan e Roma interessate al giocatore.

In attacco, infine, la Fiorentina continua a seguire Mateo Pellegrino del Parma. L'operazione viene valutata tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma i viola dovranno superare la concorrenza della Juventus e attendere sviluppi sul futuro di Moise Kean, che potrebbe influenzare le strategie del club.