TMW: "Il Como spinge per Kean. La Fiorentina lo lascerà partire solo dopo aver trovato il sostituto”

Il Como punta sull'attaccante viola, ma la Fiorentina deve prima trovare il sostituto

Il Como continua a fare sul serio per Moise Kean. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'attaccante della Fiorentina resta il primo obiettivo di Cesc Fabregas per rinforzare il reparto offensivo.

Il prezzo fissato da Fabio Paratici sarebbe compreso tra i 40 e i 45 milioni di euro e tra oggi e domani è previsto un summit per cercare di trovare l'intesa sulla cifra dell'eventuale trasferimento. Al momento, però, il vero nodo non riguarda tanto l'offerta del Como quanto le mosse della Fiorentina. L'impressione, infatti, è che il club viola sia disposto a lasciar partire Kean solo dopo aver individuato e bloccato il suo sostituto.

Nelle scorse settimane la dirigenza gigliata aveva provato a inserirsi per Santiago Castro, ma il centravanti ha scelto la Roma, attirato anche dalla possibilità di disputare la Champions League. Adesso i principali obiettivi per l'attacco sono Mateo Pellegrino del Parma e Lorenzo Lucca del Napoli. Due operazioni tutt'altro che semplici, visto che anche Parma e Napoli intendono prima trovare un sostituto prima di dare il via libera alla cessione.

Secondo TMW saranno quindi ore decisive per il futuro di Kean, che avrebbe manifestato il desiderio di compiere un ulteriore salto di qualità nella propria carriera. E non è escluso che, qualora le piste principali dovessero complicarsi, la Fiorentina possa sorprendere tutti con un nome nuovo per l'attacco.