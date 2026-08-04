Romano: “Fiorentina all’assalto per Mastantuono, il giocatore ha aperto e si tratta. Vicini al colpaccio”

La Fiorentina sta stringendo per portare a Firenze Mastantuono

La Fiorentina è sempre più vicina a Mastantuono. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il calciatore ha aperto alla destinazione e adesso si tratta per l’ingaggio dell’esterno classe 2007 e per chiudere l’operazione con la società viola in pole rispetto a tutte le altre contendenti.