Romano: “Fiorentina all’assalto per Mastantuono, il giocatore ha aperto e si tratta. Vicini al colpaccio”
La Fiorentina sta stringendo per portare a Firenze Mastantuono
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 07:28
La Fiorentina è sempre più vicina a Mastantuono. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano il calciatore ha aperto alla destinazione e adesso si tratta per l’ingaggio dell’esterno classe 2007 e per chiudere l’operazione con la società viola in pole rispetto a tutte le altre contendenti.