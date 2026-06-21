Fiorentina su Bjerkebo, lui ammette: “C’è un club che mi aspetto che faccia un’offerta per me”

La Fiorentina su Bjerkebo del Sirius, lui ammette di attendere offerte

Isak Bjerkebo, esterno svedese del Sirius, è finito nel mirino di tre società di Serie A. A detta di Sportitalia, sul classe 2003 ci sarebbero infatti Parma, Fiorentina e Lazio, pronte a scommettere sulle sue qualità già in questo mercato estivo. Tre manifestazioni d'interesse che il classe 2003, intervenuto al podcast dei tifosi della squadra nerazzurra, ha commentato così: "Non so se oggi ci siano delle offerte per il Sirius, ma… c’è un interesse concreto al 100% e dei club che presenteranno un’offerta. Un club che mi aspetterei? Sì".



Nell'ultima stagione il talento di piede mancino, che ama però attaccare da sinistra, ha collezionato ben 15 presenze con 11 reti e 6 assist, mostrando una classe decisamente sopra la media. Da qui, i rumors di mercato. Lo scrive TMW