Lucchesi:"Avere una squadra giovane ti impone degli alti e bassi. Il danno dato dall'autofinanziamento.."

L’ex ds della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del pomeriggio: “La Fiorentina non è più la squadra di qualche anno fa, questo è determinato dalla decisione del...

L’ex ds della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del pomeriggio: “La Fiorentina non è più la squadra di qualche anno fa, questo è determinato dalla decisione della proprietà di passare all’autofinanziamento. Le conseguenze sono visibili ed evidenti, dal lottare per il quarto posto la Fiorentina è finita per combattere per il sesto-settimo. Ci sono tanti giocatori giovani: se accettiamo una squadra di questo genere, allora si devono accettare anche gli alti e i bassi. L’unico modo che ha la Fiorentina per far crescere il proprio fatturato è partecipare con frequenza alle coppe, ma per andare nelle coppe servono i giocatori. L’Empoli? Sarà una partita complicata per la Fiorentina: gli uomini di Iachini vivono un bel momento, ma non potrà durare a lungo. Sarà una gara difficile per entrambe le squadre”.

Radio Bruno Toscana