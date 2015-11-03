Notizie Fiorentina Empoli Fiorentina

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Ranieri ci crede prima di tutti: l'esultanza del capitano anticipa il gol di Mandragora

28 aprile 2025 11:59

Fazzini: "La Fiorentina ha voluto la vittoria più di noi. Questo non può succedere, dobbiamo salvarci"

28 aprile 2025 10:49

Ferrara: "Sei punti senza Moise non sono poca cosa. Mandragora? Che gol ha fatto il vero vice-Kean"

28 aprile 2025 10:25

Empoli, tanti punti persi nel secondo tempo. La squadra di D'Aversa non vince dall'8 dicembre 2024

26 aprile 2025 17:16

Esposito manda una frecciatina ai viola: "I derby non si giocano, i derby si vincono. La Coppa Italia continua"

06 dicembre 2024 12:12

Capuano: "Sconfitta con l'Empoli da non considerare. Fiorentina aveva la testa altrove, un applauso ai ragazzi"

05 dicembre 2024 18:28

Fiorentina-Empoli: i precedenti nel derby sorridono ai viola. I migliori marcatori dell'incontro sono Ilicic e Mutu

04 dicembre 2024 14:21

Dal Viola Park, Titolari vogliono giocare con l'Empoli per Bove. Gudmundsson ok, Richardson in gruppo

03 dicembre 2024 18:58

Sentite Amoruso: "Ieri potevi giocare 3 giorni ma non segnavi mai. Milenkovic un obbrobrio"

24 ottobre 2023 18:49

Impallomeni: "Sorpreso dal ko della Fiorentina. Impotente nel reagire, pensavano fosse partita facile"

24 ottobre 2023 18:05

Ultras Fiorentina arrestato prima di Fiorentina-Empoli. Portava grande petardo artigianale allo stadio

24 ottobre 2023 13:35

Marchetti commenta: "Fiorentina ha avuto un po' di vertigini. Incidente di percorso"

24 ottobre 2023 13:17

Stasera una vittoria per la vetta e battere record. Sarebbero 20 punti in 9 partite. Mai una partenza così

23 ottobre 2023 17:22

PAGELLE VIOLA: FINALMENTE NICO, CASTROVILLI LEADER. IGOR UN MURO, BENE DUNCAN

03 aprile 2022 14:29

FORM. UFFICIALE: GIOCANO DUNCAN E SAPONARA, FUORI IKONE' E MALEH, CASTRO TITOLARE

03 aprile 2022 11:24

Affibbiato: "Vendita dei biglietti per l'Empoli non sta andando benissimo, siamo solo a 21 mila"

01 aprile 2022 14:39

(VIDEO): contro l’Empoli nel segno del 10: Baggio, Mutu ed Antognoni. Due le ricorrenze...

15 dicembre 2018 11:22

Fiorentina-Empoli, arbitra Giacomelli di Trieste. Al Var...

13 dicembre 2018 14:29

Lucchesi:"Avere una squadra giovane ti impone degli alti e bassi. Il danno dato dall'autofinanziamento.."

12 dicembre 2018 22:36

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