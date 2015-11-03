Notizie Fiorentina Empoli Fiorentina

Ranieri ci crede prima di tutti: l'esultanza del capitano anticipa il gol di Mandragora
28 aprile 2025 11:59
Fazzini: "La Fiorentina ha voluto la vittoria più di noi. Questo non può succedere, dobbiamo salvarci"
28 aprile 2025 10:49
Ferrara: "Sei punti senza Moise non sono poca cosa. Mandragora? Che gol ha fatto il vero vice-Kean"
28 aprile 2025 10:25
Empoli, tanti punti persi nel secondo tempo. La squadra di D'Aversa non vince dall'8 dicembre 2024
26 aprile 2025 17:16
Esposito manda una frecciatina ai viola: "I derby non si giocano, i derby si vincono. La Coppa Italia continua"
06 dicembre 2024 12:12
Capuano: "Sconfitta con l'Empoli da non considerare. Fiorentina aveva la testa altrove, un applauso ai ragazzi"
05 dicembre 2024 18:28
Fiorentina-Empoli: i precedenti nel derby sorridono ai viola. I migliori marcatori dell'incontro sono Ilicic e Mutu
04 dicembre 2024 14:21
Dal Viola Park, Titolari vogliono giocare con l'Empoli per Bove. Gudmundsson ok, Richardson in gruppo
03 dicembre 2024 18:58
Sentite Amoruso: "Ieri potevi giocare 3 giorni ma non segnavi mai. Milenkovic un obbrobrio"
24 ottobre 2023 18:49
Impallomeni: "Sorpreso dal ko della Fiorentina. Impotente nel reagire, pensavano fosse partita facile"
24 ottobre 2023 18:05
Ultras Fiorentina arrestato prima di Fiorentina-Empoli. Portava grande petardo artigianale allo stadio
24 ottobre 2023 13:35
Marchetti commenta: "Fiorentina ha avuto un po' di vertigini. Incidente di percorso"
24 ottobre 2023 13:17
Stasera una vittoria per la vetta e battere record. Sarebbero 20 punti in 9 partite. Mai una partenza così
23 ottobre 2023 17:22
PAGELLE VIOLA: FINALMENTE NICO, CASTROVILLI LEADER. IGOR UN MURO, BENE DUNCAN
03 aprile 2022 14:29
FORM. UFFICIALE: GIOCANO DUNCAN E SAPONARA, FUORI IKONE' E MALEH, CASTRO TITOLARE
03 aprile 2022 11:24
Affibbiato: "Vendita dei biglietti per l'Empoli non sta andando benissimo, siamo solo a 21 mila"
01 aprile 2022 14:39
(VIDEO): contro l’Empoli nel segno del 10: Baggio, Mutu ed Antognoni. Due le ricorrenze...
15 dicembre 2018 11:22
Fiorentina-Empoli, arbitra Giacomelli di Trieste. Al Var...
13 dicembre 2018 14:29
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