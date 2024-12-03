Dal Viola Park, Titolari vogliono giocare con l'Empoli per Bove. Gudmundsson ok, Richardson in gruppo

La Fiorentina cerca di tornare alla normalità dopo il brutto spavento di domenica. Le ultime in vista della sfida di domani in Coppa Italia con l'Empoli

Come riporta Radio Bruno, la Fiorentina è tornata in campo stamattina al Viola Park per preparare il match di Coppa Italia contro l'Empoli di domani. Dopo il bruttissimo episodio accaduto a Bove nella giornata di domenica c'è voglia di ripartire, soprattutto per lo stesso Bove che ha voluto fortemente che la partita di domani venga giocata regolarmente dopo le ipotesi di rinvio. Difficile prevedere le scelte di Raffaele Palladino dal momento che la Fiorentina non ha giocato contro l'Inter e quindi non ci sarebbe bisogno di riposo. Il tecnico della Fiorentina però vuole continuare a lavorare normalmente ed è possibile che domani scenderà in campo una formazione rivisitata composta sia dai titolarissimi che dalle seconde linee. Molti titolari stanno spingendo per giocare la gara di domani contro l'Empoli proprio per Edoardo Bove.

Gudmundsson sta bene e sicuramente giocherà uno spezzo di partita domani contro l'Empoli per poi provare ad essere titolare domenica contro il Cagliari. Lo stesso vale per Richardson che ha fatto un recupero lampo, sta bene e si è allenato in gruppo. Il suo rientro in campo è previsto per il match contro il Cagliari oppure settimana prossima nell'impegno in Conference League.

IL BEL GESTO DELL'EMPOLI ALLA VIGILIA DELLA SFIDA DI COPPA ITALIA CONTRO I VIOLA

https://www.labaroviola.com/lempoli-fa-visita-a-bove-daversa-e-grassi-a-careggi-nel-pomeriggio-per-salutarlo/279408/