L'Empoli fa visita a Bove: D'Aversa e Grassi a Careggi nel pomeriggio per salutarlo
Come riportato da Radio Bruno, nel giorno della vigilia del derby di Coppa Italia tra Fiorentina ed Empoli, il tecnico degli azzurri Roberto D'Aversa ed il centrocampista Alberto Grassi hanno fatto vi...
Come riportato da Radio Bruno, nel giorno della vigilia del derby di Coppa Italia tra Fiorentina ed Empoli, il tecnico degli azzurri Roberto D'Aversa ed il centrocampista Alberto Grassi hanno fatto visita ad Edoardo Bove ricoverato a Careggi dopo il malore di domenica pomeriggio. Bel gesto da parte dell'Empoli che ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza al calciatore della Fiorentina.
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