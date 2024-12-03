Donati: "Il gioco di Palladino è facile per i giovani, concetti semplici e chiari. Non guarda età e gerarchie"

Giulio Donati, ex difensore che è stato allenato da mister Raffaele Palladino ai tempi del Monza, si è soffermato sull'inizio di stagione della Fiorentina e su due elementi chiave come Pietro Comuzzo...

Giulio Donati, ex difensore che è stato allenato da mister Raffaele Palladino ai tempi del Monza, si è soffermato sull'inizio di stagione della Fiorentina e su due elementi chiave come Pietro Comuzzo e Moise Kean. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

"Comuzzo non lo conoscevo e non lo conosco di persona ma non mi sorprende perchè mister Palladino ha fatto così con i giovani anche a Monza. Dà fiducia se meriti e non guarda carta d'identità o gerarchia, ti dà la possibilità che chiaramente poi ti devi conquistare sul campo. Dall'altra parte è anche facile per i giovani perchè un'altra qualità del mister è quella di avere concetti semplici e chiari; se un giovane si mette a disposizione gli fa capire subito cosa vuole, sono 2 o 3 cose ma molto efficaci. Auguro a Comuzzo di continuare così.

Anche per Kean non me l'aspettavo. Tra l'altro avevo fatto una scommessa con un mio amico che sto perdendo in pieno ma la perdo volentieri perchè mi sembra un ragazzo che merita. Sta facendo molto di più delle aspettative e magari ha trovati in una piazza in cui si trova a suo agio. Spero possa continuare così per la Fiorentina."

LE PAROLE DEL DG DELLA FIORENTINA SUL TEMA STADIO

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