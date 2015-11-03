Notizie Raffaele Palladino Fiorentina

Riera, già finita l'avventura all'Eintracht: scontro con un giocatore e risultati deludenti
07 maggio 2026 20:19
Palladino all'Atalanta? Bucchioni scettico: "Sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto diverso"
10 novembre 2025 15:44
Formigli: "Dobbiamo riconoscere che mandare via Palladino è stato un errore. Io lo riprenderei"
03 novembre 2025 13:52
L'analisi di Galli: "Palladino ha frenato la crescita della Fiorentina. Dopo Italiano serviva altro"
13 ottobre 2025 13:43
Sella: "Pioli? Avrei proseguito sulla scia di Palladino: avremmo visto una Fiorentina molto più solida"
02 ottobre 2025 13:53
Malusci: "Firenze troppo svelta a giudicare. Le parole di Palladino? Modi e tempi sono sbagliati"
26 settembre 2025 16:25
Gosens leader e "psicologo in campo" per la Fiorentina: ottima spinta in fase offensiva e recuperi in quella difensiva
06 agosto 2025 09:33
Poesio: “L’ Europa è ormai sfuggita e i giocatori lo sanno. Confermare Palladino prima della finale un segnale forte”
19 maggio 2025 20:00
Sfida tra passato e presente: I precedenti sorridono a Italiano con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta
17 maggio 2025 17:55
Flachi: "Palladino? In caso di conferma la società lo difenda. Fagioli e Adlì da tenere"
16 maggio 2025 20:28
Donati: "Il gioco di Palladino è facile per i giovani, concetti semplici e chiari. Non guarda età e gerarchie"
03 dicembre 2024 18:14
Palladino: "A Bergamo la svolta. Gruppo solido, c'è alchimia. Sarei felice se arrivassimo il più in alto possibile"
23 novembre 2024 10:18
Palladino: "Ci godiamo la serata ma penso già alla Roma. C'è alchimia. Ora restiamo umili"
25 ottobre 2024 00:32
Turnover? Sì ma non sfrenato. Fiorentina in Svizzera per vincere senza soffrire
23 ottobre 2024 08:06
Palladino: "Il sogno è portare un trofeo a Firenze. Non è facile cambiare sistema di gioco, serve pazienza"
05 settembre 2024 18:40
TMW riporta: "Lotta a due per avere Andrea Colpani. Lazio e Fiorentina sgomitano per il giovane talento. Palladino cerca di convincerlo"
19 giugno 2024 15:55
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