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Notizie Raffaele Palladino Fiorentina

Riera, già finita l'avventura all'Eintracht: scontro con un giocatore e risultati deludenti

07 maggio 2026 20:19

Palladino all'Atalanta? Bucchioni scettico: "Sicuri? A Firenze ha proposto un calcio molto diverso"

10 novembre 2025 15:44

Formigli: "Dobbiamo riconoscere che mandare via Palladino è stato un errore. Io lo riprenderei"

03 novembre 2025 13:52

L'analisi di Galli: "Palladino ha frenato la crescita della Fiorentina. Dopo Italiano serviva altro"

13 ottobre 2025 13:43

Sella: "Pioli? Avrei proseguito sulla scia di Palladino: avremmo visto una Fiorentina molto più solida"

02 ottobre 2025 13:53

Malusci: "Firenze troppo svelta a giudicare. Le parole di Palladino? Modi e tempi sono sbagliati"

26 settembre 2025 16:25

Gosens leader e "psicologo in campo" per la Fiorentina: ottima spinta in fase offensiva e recuperi in quella difensiva

06 agosto 2025 09:33

Poesio: “L’ Europa è ormai sfuggita e i giocatori lo sanno. Confermare Palladino prima della finale un segnale forte”

19 maggio 2025 20:00

Sfida tra passato e presente: I precedenti sorridono a Italiano con 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta

17 maggio 2025 17:55

Flachi: "Palladino? In caso di conferma la società lo difenda. Fagioli e Adlì da tenere"

16 maggio 2025 20:28

Donati: "Il gioco di Palladino è facile per i giovani, concetti semplici e chiari. Non guarda età e gerarchie"

03 dicembre 2024 18:14

Palladino: "A Bergamo la svolta. Gruppo solido, c'è alchimia. Sarei felice se arrivassimo il più in alto possibile"

23 novembre 2024 10:18

Palladino: "Ci godiamo la serata ma penso già alla Roma. C'è alchimia. Ora restiamo umili"

25 ottobre 2024 00:32

Turnover? Sì ma non sfrenato. Fiorentina in Svizzera per vincere senza soffrire

23 ottobre 2024 08:06

Palladino: "Il sogno è portare un trofeo a Firenze. Non è facile cambiare sistema di gioco, serve pazienza"

05 settembre 2024 18:40

TMW riporta: "Lotta a due per avere Andrea Colpani. Lazio e Fiorentina sgomitano per il giovane talento. Palladino cerca di convincerlo"

19 giugno 2024 15:55

Graziani: "Terrei Castrovilli, mi è sempre piaciuto. Avrei preferito Sarri o De Zerbi ma tifo per Palladino"

05 giugno 2024 16:22

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