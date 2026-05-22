Palladino: "Un segno del destino tornare qua, è bello riabbracciare i tifosi e la gente mi emoziona"

Raffaele Palladino, ha parlato del suo ritorno a Firenze dopo la stagione passata, ai microfoni di Dazn

Queste le parole di Palladino: "Sembra un segno del destino tornare qua, in una città dove sono stato bene, in una società che sono stato bene e abbiamo fatto un bel percorso.

Ho dei bei ricordi dei miei ragazzi che oggi li rivedo e li abbraccio, per fortuna non ci giochiamo niente, e sono contento che entrambe le squadre abbiamo raggiunto i loro obiettivi. E' un bell'effetto stare qua, riabbracciare i tifosi e la gente, un pò mi emoziona."