Palladino: "Ci godiamo la serata ma penso già alla Roma. C'è alchimia. Ora restiamo umili"

Sono felice perché cercavo conferme da chi aveva avuto meno spazio

Raffaele Palladino, mister della Fiorentina, ha commentato ai canali ufficiali della società toscana dopo la vittoria sul campo del San Gallo: "Una bella vittoria di carattere e qualità tecnica. Ho visto belle giocate e temperamento, da parte di tutti. Sono felice perché cercavo conferme, e le cercavo da chi finora aveva avuto meno spazio. Mi riferisco a Biraghi, Quarta, Richardson, Sottil, Ikoné, Kouamé che ha fatto una gara generosa. Sono davvero felice dello spirito da parte della squadra, non deve mai mancare questo atteggiamento. Ora manteniamo l'equilibrio che predico sempre io, restando umili, perché tra 72 si affronta la Roma e dobbiamo essere subito pronti.

Ci godiamo questa serata ma non riesco a festeggiare, sto pensando già alla Roma, com'è giusto che sia. Ho detto ai ragazzi di recuperare perché ci aspetta un'altra battaglia, ma abbiamo un grande gruppo. Stiamo crescendo, c'è alchimia, felicità nello stare insieme. Siamo davvero contenti del percorso che stiamo facendo, dobbiamo proseguire così".

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