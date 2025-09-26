Malusci: "Firenze troppo svelta a giudicare. Le parole di Palladino? Modi e tempi sono sbagliati"

L'ex Fiorentina: "Pioli deve lavorare sulla testa dei calciatori

Alberto Malusci, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno e ha espresso la sua opinione in merito alla squadra di Stefano Pioli.

"Non capisco la negatività, servono critiche più costruttive"

"Solo poche settimane fa, in tanti abbiamo dato 6,7/7 al mercato della Fiorentina, quindi non capisco questa negatività. Poi è ovvio che quello che fa arrabbiare è il gioco e i risultati. Mi piacerebbe vedere una critica costruttiva, non feroce e cattiva come quella attuale. A Firenze si fa troppo alla svelta a giudicare. I top della squadra non stanno giocando bene, ma diamo il tempo a questi giocatori di recuperare la forma fisica e mentale".

"Serve sintonia tra Gudmundsson e Kean"

"La Fiorentina è impegnata su tre fronti e credo che i carichi di lavoro siano stati fatti sulla forza. Per questo motivo credo che la squadra sia più pesante. Una volta smaltito il lavoro estivo la squadra cambierà e arriveranno molti benefici ai giocatori. Io mi aspetto un Gudmundsson del livello della gara con la Lazio dell'anno scorso. Serve sintonia tra lui e Kean. Gud deve essere più presente nelle varie azioni, perché servono i suoi assist. Pioli deve lavorare sulla testa dei calciatori. Non mi sono piaciute le parole di Trevisani e Palladino, i modi e i tempi sono sbagliati".