Notizie Albert Gudmundsson Fiorentina

CorSport: "Dottor Gud e Mister Albert, da Genova a Firenze: che fare con il talento islandese?"
09 maggio 2026 11:21
Nazione: “Gud, attesa finita: la Fiorentina valuta l’addio dopo una stagione lontana dalle aspettative”
07 maggio 2026 10:21
Nazione: “Kean, Gud e Piccoli, il tridente da oltre 100 milioni che doveva far sognare Firenze”
07 maggio 2026 10:02
CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"
06 maggio 2026 10:10
Bucciantini: "Bene perdere ora, capisci cosa serve. Bisogna fissare l'asticella e diventare un modello
05 maggio 2026 20:00
RepFi: “A Roma riemerge la Fiorentina del 2025, ora una settimana di passione dopo il pesante ko"
05 maggio 2026 10:12
Nazione: “Gosens e Parisi recuperati, emergenza in attacco per Vanoli: Gudmundsson ancora falso nove”
04 maggio 2026 11:33
Rep: "L'idea di Gud come falso nueve funziona, ma nel finale la Fiorentina si fa prendere dalla paura"
27 aprile 2026 11:18
La Nazione: "In tanti si giocano la riconferma nelle ultime partite: Gudmundsson, Piccoli, Solomon-Harrison"
25 aprile 2026 12:24
RepFi: "Gudmundsson non convince, lontano parente del talento visto a Genova"
23 aprile 2026 10:12
Amoruso critica Kean: "Ha abboccato come un pesce, se fai il calciatore devi accettare pure le critiche"
17 aprile 2026 14:03
Vanoli: "Ho detto ai ragazzi che devono giocare con coraggio, le assenze non devono essere alibi"
09 aprile 2026 20:25
Galbiati: “Viste le assenza vedo il Palace favorito. Gud? Il problema è come gioca e non con chi”
09 aprile 2026 15:38
Gazzetta: "Gudmundsson fattore in più: la Fiorentina si affida al suo talento"
08 aprile 2026 09:33
Gazzetta: "Numeri dalla sua parte, Vanoli lo sfida: Gudmundsson deve diventare un trascinatore"
25 marzo 2026 09:50
Gazzetta: "La Viola crea ma non concretizza: pari meritato già nel primo tempo"
23 marzo 2026 10:31
Chiarugi: “La Conference può dare morale per il campionato, Piccoli, Gud e Kean ci possono salvare”
11 marzo 2026 10:10
Fattori: "Vanoli ha rimesso la Fiorentina nel caos, le sue parole e quelle di De Gea non hanno senso"
06 marzo 2026 19:51
Orlando: "Vanoli ha fatto scelte senza senso, cambiare di nuovo modulo è una cosa inconcepibile"
03 marzo 2026 13:56
Probabile formazione: c'è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato
28 febbraio 2026 18:36
Repubblica: "Fiorentina, stop al maxi turnover: Gud pronto ad entrare a gara in corso"
26 febbraio 2026 10:30
Fattori: "A Vanoli ho dato 8. La Fiorentina senza Gudmundsson vola, Ranieri dà sempre il massimo"
16 febbraio 2026 18:20
Radiobruno rivela: "Gudmundsson proverà ad essere essere convocato, su Gosens ancora dubbi"
12 febbraio 2026 15:37
Cecchi: "Ho la sensazione che la Fiorentina contro il Como può tornare a casa con qualcosa nel sacco"
12 febbraio 2026 14:50
Prof. Castellacci: "Buon segno che non ci siano lesioni, per Gudmundsson esclusa una lunga assenza"
09 febbraio 2026 17:32
Moretto:“ La Fiorentina aveva richiesto alla Juventus Rugani o Miretti per Gudmundsson”
21 gennaio 2026 15:33
Gazzetta svela: "Gudmundsson idea Juve ma la Fiorentina lo dichiara incedibile"
14 gennaio 2026 11:11
Gudmundsson: "Lazio una squadra molto forte, ci prendiamo questo punto. Vogliamo uscire da questa situazione"
07 gennaio 2026 23:41
Accomando: "La Roma pensa a Gudmundsson. Possibile scambio dell'islandese con Baldanzi"
07 gennaio 2026 14:12
Marinozzi: "Mi piace l’asse Ndour-Gudmundsson a sinistra: i due sono bravi ad alternarsi nelle posizioni"
06 gennaio 2026 18:57
Cor. Sport sicuro: "E' pronta una rivoluzione, ma Gud e Kean restano alla Fiorentina"
29 dicembre 2025 09:34
The "Gud" time: Gudmundsson, una prova da 10 del 10 viola. Adesso arriva l’ora della verità
23 dicembre 2025 11:03
Amoruso: "Gud? Al Genoa era sublime. Mercato? Vanoli ha fatto capire che non ha esterni in rosa"
05 dicembre 2025 15:30
Snædal: ”Se Gudmundsson non fosse un calciatore, la corte suprema l’avrebbe comunque assolto?”
04 dicembre 2025 10:39
Di Gennaro: "Fagioli e Gudmundsson non servono a nulla. Se non hai l'anima non devi giocare"
01 dicembre 2025 13:38
Piovanelli: "All'inizio avevo fiducia in Gudmundsson. Non gli darei altro tempo, sta facendo il compitino"
29 novembre 2025 18:35
Galli: "La Fiorentina non ha ancora visto il vero Gud, credo che adesso ci siano i presupposti giusti"
27 novembre 2025 20:46
Valcareggi: "Domani non si perde con la Juve, Vanoli deve strigliare Gudmundsson con le maniere forti"
21 novembre 2025 13:10
L'Ucraina batte l'Islanda ed esclude Gudmundsson dal Mondiale: buona prova del 10 della Fiorentina
16 novembre 2025 19:59
Cor.Fio: "Fagioli e Gudmundsson, ora bisogna voltare pagina, serve una svolta. Gli alibi sono finiti"
14 novembre 2025 09:12
Vanoli su Gud: "Deve capire me e anche velocemente: è un giocatore importante, ci crediamo"
12 novembre 2025 21:17
Bocci: "Kean e Gudmundsson si trasformano in Nazionale. Albert è capace di cambiarti da solo la partita"
11 novembre 2025 23:18
Numeri allarmanti e preoccupanti per la Fiorentina sotto porta: -7.4 di xg conferma il periodo buio
08 novembre 2025 11:49
Gudmundsson torna a Marassi: da stella di Genova a enigma viola, ora cerca la scintilla per rinascere
08 novembre 2025 10:58
Merlo: "Ndour può giocare titolare. Fortini? Gli faccio i miei complimenti, lo riproporrei a Bologna"
24 ottobre 2025 14:52
L'ora di Albert: maggiore libertà di movimento e fiducia totale nel 10 per rilanciare la Fiorentina
17 ottobre 2025 08:04
Ascari: "Nicolussi Caviglia e Piccoli in Nazionale? Mi sembra si sia caduti abbastanza in basso"
16 ottobre 2025 13:19
Flachi su Gudmundsson: "In nazionale gioca più vicino alla porta, adesso deve sbloccarsi"
15 ottobre 2025 21:05
Piccinetti: "Gudmundsson? Può rendere anche alla Fiorentina. Se non lo fa la colpa non è di Pioli"
15 ottobre 2025 13:57
Di Gennaro: "Milan? La Fiorentina deve giocare novanta minuti di carattere, i rossoneri fanno male"
15 ottobre 2025 13:45
Orlando: "Piccoli? Più predisposto al dialogo con Gud rispetto a Kean. Può reggere là davanti"
14 ottobre 2025 13:37
Polverosi, Fiorentina: "Gudmundsson un fantasma. Kean e Piccoli? Hanno troppe cose in comune"
14 ottobre 2025 13:26
Lo Monaco: "Gudmundsson non è lucido. Se lo butti dove c'è densità si ferma, si deve sbloccare"
13 ottobre 2025 14:54
Ferrara: "I gol dei viola in Nazionale fanno impressione. Gud? Con l'Islanda è la stella, a Firenze no"
13 ottobre 2025 13:58
Gudmundsson decisivo con la sua nazionale, anonimo nell’attacco di Pioli: il rebus di Firenze
11 ottobre 2025 14:34
Polverosi tuona: "Gudmundsson è un giocatore perso, esiste solo nelle note dell'arbitro poi sparisce"
06 ottobre 2025 21:33
Monti durissimo: "Gudmundsson è un fantasma, non mi spiego l'atteggiamento che ha in campo"
06 ottobre 2025 20:56
Valcareggi lancia Piccoli: "Contro la Roma metto lui titolare con Gudmundsson, Kean può stare in panchina"
03 ottobre 2025 14:31
Cagni su Gudmundsson: "Nessuno riesce a farlo funzionare. Quelli come lui vanno lasciati liberi"
30 settembre 2025 16:16
Di Gennaro: "La classifica piange. Gudmundsson? Deve saltare l'uomo o diventa un problema"
29 settembre 2025 14:15
Ferrara:"Rivalità Pisa-Fiorentina più culturale che calcistica, un affronto il settore ospiti a € 49. Serve Gud accanto a Kean per uscire dal buio"
26 settembre 2025 21:09
Malusci: "Firenze troppo svelta a giudicare. Le parole di Palladino? Modi e tempi sono sbagliati"
26 settembre 2025 16:25
TMW riporta: "Gudmundsson scalpita, con il Como l'islandese è pronto al rientro in campo"
14 settembre 2025 14:15
Gudmundsson: "Voglio giocare Fiorentina-Napoli. Pioli? Crede in me, voglio ripagare la sua fiducia"
12 settembre 2025 11:19
Malusci: “Mi aspetto di più da Gud e Kean, Pioli deve trovare soluzioni a centrocampo per il Napoli”
08 settembre 2025 18:44
Gudmundsson segna con l'Islanda e si fa male: infortunio muscolare e mani in viso: le immagini
05 settembre 2025 23:05
Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"
01 settembre 2025 12:54
Fattori: "Ieri un buon allenamento. Pongracic si distrae troppo, Gudmundsson deve incidere di più"
22 agosto 2025 22:08
Gudmundsson, torna il sorriso! Sarà protagonista nella Fiorentina di Pioli? Pronta la sua posizione ideale
30 luglio 2025 19:38
Dall'Inghilterra, Primo allenamento per la Fiorentina: assenti Gudmundsson e Mandragora
28 luglio 2025 18:40
Flachi: "La clausola serve a poco, l'ultima parola spetta solo a Kean per decidere il futuro"
27 giugno 2025 14:02
Sentite Civoli: "Commisso ha speso tanti soldi, ma la Fiorentina arriverà lo stesso ottava in campionato"
25 giugno 2025 14:33
Polverosi: "Gudmunsoon va tenuto. Dzeko ha fatto 21 gol e non c'è paragone con Kouame"
19 giugno 2025 15:52
Bocci: "Non si può pensare che Dzeko venga per sostituire Gudmundsson, altrimenti si partirebbe male"
14 giugno 2025 18:53
Riflessioni su Gudmundsson: la Fiorentina prova a trattare uno sconto sul riscatto
02 giugno 2025 18:37
Radio Bruno: "Tra i convocati più Gudmundsson che Kean, Cataldi punta la sfida di Udine"
17 maggio 2025 16:15
Galli: "Palladino è da riconfermare per il prossimo anno. Con Roma e Betis ci giochiamo la stagione"
03 maggio 2025 16:43
Gudmundsson adesso ci servi: facci innamorare e realizza i nostri sogni. Il futuro passa anche da te
03 maggio 2025 00:00
Corriere dello Sport: "Il riscatto di Gudmundsson è in bilico: la Fiorentina riflette sulla sua affidabilità"
23 aprile 2025 12:50
Gazzetta: "Gudmundsson è uscito arrabbiato per il cambio a Milano e stasera non giocherà"
10 aprile 2025 12:46
Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"
17 marzo 2025 16:06
Gudmundsson raggiunge quota 7 reti in 992 minuti giocati, la media è di un goal ogni 141 minuti
14 marzo 2025 12:05
Scugnizzo Viola: "Fiorentina, vergogna senza fine: Palladino alla deriva, società in silenzio"
10 marzo 2025 14:52
Scugnizzo Viola: "Arriviamo a fine anno, poi consegnamo la squadra ad un allenatore esperto. Basta tecnici da lanciare"
07 marzo 2025 12:54
Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"
28 gennaio 2025 13:41
Multa da 2.500 euro a Gudmundsson e alla Fiorentina per la storia Instagram contro la Sampdoria
13 novembre 2024 11:43
Caso Gudmundsson: il pubblico ministero ha presentato ricorso contro l'assoluzione in 1° grado
04 novembre 2024 13:07
Nessun report della Fiorentina sull'infortunio di Gudmundsson in serata. Farà gli esami mercoledì
21 ottobre 2024 19:42
Gudmundsson, impatto eccezionale! Ha segnato 3 gol in 225' tra Serie A e Conference League
11 ottobre 2024 11:53
Gazzetta: "Ansia Gud, alle 14:45 arriverà la sentenza. Resta l'ipotesi accordo tra le due parti"
10 ottobre 2024 10:19
Gudmundsson, che numeri! In 45 minuti, 2 gol, 2 dribbling riusciti e 4 duelli su 5 vinti
23 settembre 2024 12:55
Archivio