Labaro Viola

Notizie Albert Gudmundsson Fiorentina

CorSport: "Dottor Gud e Mister Albert, da Genova a Firenze: che fare con il talento islandese?"

09 maggio 2026 11:21

Nazione: “Gud, attesa finita: la Fiorentina valuta l’addio dopo una stagione lontana dalle aspettative”

07 maggio 2026 10:21

Nazione: “Kean, Gud e Piccoli, il tridente da oltre 100 milioni che doveva far sognare Firenze”

07 maggio 2026 10:02

CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"

06 maggio 2026 10:10

Bucciantini: "Bene perdere ora, capisci cosa serve. Bisogna fissare l'asticella e diventare un modello

05 maggio 2026 20:00

RepFi: “A Roma riemerge la Fiorentina del 2025, ora una settimana di passione dopo il pesante ko"

05 maggio 2026 10:12

Nazione: “Gosens e Parisi recuperati, emergenza in attacco per Vanoli: Gudmundsson ancora falso nove”

04 maggio 2026 11:33

Rep: "L'idea di Gud come falso nueve funziona, ma nel finale la Fiorentina si fa prendere dalla paura"

27 aprile 2026 11:18

La Nazione: "In tanti si giocano la riconferma nelle ultime partite: Gudmundsson, Piccoli, Solomon-Harrison"

25 aprile 2026 12:24

RepFi: "Gudmundsson non convince, lontano parente del talento visto a Genova"

23 aprile 2026 10:12

Amoruso critica Kean: "Ha abboccato come un pesce, se fai il calciatore devi accettare pure le critiche"

17 aprile 2026 14:03

Vanoli: "Ho detto ai ragazzi che devono giocare con coraggio, le assenze non devono essere alibi"

09 aprile 2026 20:25

Galbiati: “Viste le assenza vedo il Palace favorito. Gud? Il problema è come gioca e non con chi”

09 aprile 2026 15:38

Gazzetta: "Gudmundsson fattore in più: la Fiorentina si affida al suo talento"

08 aprile 2026 09:33

Gazzetta: "Numeri dalla sua parte, Vanoli lo sfida: Gudmundsson deve diventare un trascinatore"

25 marzo 2026 09:50

Gazzetta: "La Viola crea ma non concretizza: pari meritato già nel primo tempo"

23 marzo 2026 10:31

Chiarugi: “La Conference può dare morale per il campionato, Piccoli, Gud e Kean ci possono salvare”

11 marzo 2026 10:10

Fattori: "Vanoli ha rimesso la Fiorentina nel caos, le sue parole e quelle di De Gea non hanno senso"

06 marzo 2026 19:51

Orlando: "Vanoli ha fatto scelte senza senso, cambiare di nuovo modulo è una cosa inconcepibile"

03 marzo 2026 13:56

Probabile formazione: c'è il ritorno di Gudmundsson dal 1°, Fortini al posto di Dodo squalificato

28 febbraio 2026 18:36

Repubblica: "Fiorentina, stop al maxi turnover: Gud pronto ad entrare a gara in corso"

26 febbraio 2026 10:30

Fattori: "A Vanoli ho dato 8. La Fiorentina senza Gudmundsson vola, Ranieri dà sempre il massimo"

16 febbraio 2026 18:20

Radiobruno rivela: "Gudmundsson proverà ad essere essere convocato, su Gosens ancora dubbi"

12 febbraio 2026 15:37

Cecchi: "Ho la sensazione che la Fiorentina contro il Como può tornare a casa con qualcosa nel sacco"

12 febbraio 2026 14:50

Prof. Castellacci: "Buon segno che non ci siano lesioni, per Gudmundsson esclusa una lunga assenza"

09 febbraio 2026 17:32

Moretto:“ La Fiorentina aveva richiesto alla Juventus Rugani o Miretti per Gudmundsson”

21 gennaio 2026 15:33

Gazzetta svela: "Gudmundsson idea Juve ma la Fiorentina lo dichiara incedibile"

14 gennaio 2026 11:11

Gudmundsson: "Lazio una squadra molto forte, ci prendiamo questo punto. Vogliamo uscire da questa situazione"

07 gennaio 2026 23:41

Accomando: "La Roma pensa a Gudmundsson. Possibile scambio dell'islandese con Baldanzi"

07 gennaio 2026 14:12

Marinozzi: "Mi piace l’asse Ndour-Gudmundsson a sinistra: i due sono bravi ad alternarsi nelle posizioni"

06 gennaio 2026 18:57

Cor. Sport sicuro: "E' pronta una rivoluzione, ma Gud e Kean restano alla Fiorentina"

29 dicembre 2025 09:34

The "Gud" time: Gudmundsson, una prova da 10 del 10 viola. Adesso arriva l’ora della verità

23 dicembre 2025 11:03

Amoruso: "Gud? Al Genoa era sublime. Mercato? Vanoli ha fatto capire che non ha esterni in rosa"

05 dicembre 2025 15:30

Snædal: ”Se Gudmundsson non fosse un calciatore, la corte suprema l’avrebbe comunque assolto?”

04 dicembre 2025 10:39

Di Gennaro: "Fagioli e Gudmundsson non servono a nulla. Se non hai l'anima non devi giocare"

01 dicembre 2025 13:38

Piovanelli: "All'inizio avevo fiducia in Gudmundsson. Non gli darei altro tempo, sta facendo il compitino"

29 novembre 2025 18:35

Galli: "La Fiorentina non ha ancora visto il vero Gud, credo che adesso ci siano i presupposti giusti"

27 novembre 2025 20:46

Valcareggi: "Domani non si perde con la Juve, Vanoli deve strigliare Gudmundsson con le maniere forti"

21 novembre 2025 13:10

L'Ucraina batte l'Islanda ed esclude Gudmundsson dal Mondiale: buona prova del 10 della Fiorentina

16 novembre 2025 19:59

Cor.Fio: "Fagioli e Gudmundsson, ora bisogna voltare pagina, serve una svolta. Gli alibi sono finiti"

14 novembre 2025 09:12

Vanoli su Gud: "Deve capire me e anche velocemente: è un giocatore importante, ci crediamo"

12 novembre 2025 21:17

Bocci: "Kean e Gudmundsson si trasformano in Nazionale. Albert è capace di cambiarti da solo la partita"

11 novembre 2025 23:18

Numeri allarmanti e preoccupanti per la Fiorentina sotto porta: -7.4 di xg conferma il periodo buio

08 novembre 2025 11:49

Gudmundsson torna a Marassi: da stella di Genova a enigma viola, ora cerca la scintilla per rinascere

08 novembre 2025 10:58

Merlo: "Ndour può giocare titolare. Fortini? Gli faccio i miei complimenti, lo riproporrei a Bologna"

24 ottobre 2025 14:52

L'ora di Albert: maggiore libertà di movimento e fiducia totale nel 10 per rilanciare la Fiorentina

17 ottobre 2025 08:04

Ascari: "Nicolussi Caviglia e Piccoli in Nazionale? Mi sembra si sia caduti abbastanza in basso"

16 ottobre 2025 13:19

Flachi su Gudmundsson: "In nazionale gioca più vicino alla porta, adesso deve sbloccarsi"

15 ottobre 2025 21:05

Piccinetti: "Gudmundsson? Può rendere anche alla Fiorentina. Se non lo fa la colpa non è di Pioli"

15 ottobre 2025 13:57

Di Gennaro: "Milan? La Fiorentina deve giocare novanta minuti di carattere, i rossoneri fanno male"

15 ottobre 2025 13:45

Orlando: "Piccoli? Più predisposto al dialogo con Gud rispetto a Kean. Può reggere là davanti"

14 ottobre 2025 13:37

Polverosi, Fiorentina: "Gudmundsson un fantasma. Kean e Piccoli? Hanno troppe cose in comune"

14 ottobre 2025 13:26

Lo Monaco: "Gudmundsson non è lucido. Se lo butti dove c'è densità si ferma, si deve sbloccare"

13 ottobre 2025 14:54

Ferrara: "I gol dei viola in Nazionale fanno impressione. Gud? Con l'Islanda è la stella, a Firenze no"

13 ottobre 2025 13:58

Gudmundsson decisivo con la sua nazionale, anonimo nell’attacco di Pioli: il rebus di Firenze

11 ottobre 2025 14:34

Polverosi tuona: "Gudmundsson è un giocatore perso, esiste solo nelle note dell'arbitro poi sparisce"

06 ottobre 2025 21:33

Monti durissimo: "Gudmundsson è un fantasma, non mi spiego l'atteggiamento che ha in campo"

06 ottobre 2025 20:56

Valcareggi lancia Piccoli: "Contro la Roma metto lui titolare con Gudmundsson, Kean può stare in panchina"

03 ottobre 2025 14:31

Cagni su Gudmundsson: "Nessuno riesce a farlo funzionare. Quelli come lui vanno lasciati liberi"

30 settembre 2025 16:16

Di Gennaro: "La classifica piange. Gudmundsson? Deve saltare l'uomo o diventa un problema"

29 settembre 2025 14:15

Ferrara:"Rivalità Pisa-Fiorentina più culturale che calcistica, un affronto il settore ospiti a € 49. Serve Gud accanto a Kean per uscire dal buio"

26 settembre 2025 21:09

Malusci: "Firenze troppo svelta a giudicare. Le parole di Palladino? Modi e tempi sono sbagliati"

26 settembre 2025 16:25

TMW riporta: "Gudmundsson scalpita, con il Como l'islandese è pronto al rientro in campo"

14 settembre 2025 14:15

Gudmundsson: "Voglio giocare Fiorentina-Napoli. Pioli? Crede in me, voglio ripagare la sua fiducia"

12 settembre 2025 11:19

Malusci: “Mi aspetto di più da Gud e Kean, Pioli deve trovare soluzioni a centrocampo per il Napoli”

08 settembre 2025 18:44

Gudmundsson segna con l'Islanda e si fa male: infortunio muscolare e mani in viso: le immagini

05 settembre 2025 23:05

Scugnizzo Viola: "Sterili in mezzo, spuntati davanti: il nodo resta il centrocampo"

01 settembre 2025 12:54

Fattori: "Ieri un buon allenamento. Pongracic si distrae troppo, Gudmundsson deve incidere di più"

22 agosto 2025 22:08

Gudmundsson, torna il sorriso! Sarà protagonista nella Fiorentina di Pioli? Pronta la sua posizione ideale

30 luglio 2025 19:38

Dall'Inghilterra, Primo allenamento per la Fiorentina: assenti Gudmundsson e Mandragora

28 luglio 2025 18:40

Flachi: "La clausola serve a poco, l'ultima parola spetta solo a Kean per decidere il futuro"

27 giugno 2025 14:02

Sentite Civoli: "Commisso ha speso tanti soldi, ma la Fiorentina arriverà lo stesso ottava in campionato"

25 giugno 2025 14:33

Polverosi: "Gudmunsoon va tenuto. Dzeko ha fatto 21 gol e non c'è paragone con Kouame"

19 giugno 2025 15:52

Bocci: "Non si può pensare che Dzeko venga per sostituire Gudmundsson, altrimenti si partirebbe male"

14 giugno 2025 18:53

Riflessioni su Gudmundsson: la Fiorentina prova a trattare uno sconto sul riscatto

02 giugno 2025 18:37

Radio Bruno: "Tra i convocati più Gudmundsson che Kean, Cataldi punta la sfida di Udine"

17 maggio 2025 16:15

Galli: "Palladino è da riconfermare per il prossimo anno. Con Roma e Betis ci giochiamo la stagione"

03 maggio 2025 16:43

Gudmundsson adesso ci servi: facci innamorare e realizza i nostri sogni. Il futuro passa anche da te

03 maggio 2025 00:00

Corriere dello Sport: "Il riscatto di Gudmundsson è in bilico: la Fiorentina riflette sulla sua affidabilità"

23 aprile 2025 12:50

Gazzetta: "Gudmundsson è uscito arrabbiato per il cambio a Milano e stasera non giocherà"

10 aprile 2025 12:46

Scugnizzo Viola: "Grazie Juve per averci regalato giocatori top e per esserti presa i nostri scarti"

17 marzo 2025 16:06

Gudmundsson raggiunge quota 7 reti in 992 minuti giocati, la media è di un goal ogni 141 minuti

14 marzo 2025 12:05

Scugnizzo Viola: "Fiorentina, vergogna senza fine: Palladino alla deriva, società in silenzio"

10 marzo 2025 14:52

Scugnizzo Viola: "Arriviamo a fine anno, poi consegnamo la squadra ad un allenatore esperto. Basta tecnici da lanciare"

07 marzo 2025 12:54

Scugnizzo Viola: "Lazio-Fiorentina 1-2: Un trionfo viola e il caos della Nord. Coerenza, questa sconosciuta"

28 gennaio 2025 13:41

Multa da 2.500 euro a Gudmundsson e alla Fiorentina per la storia Instagram contro la Sampdoria

13 novembre 2024 11:43

Caso Gudmundsson: il pubblico ministero ha presentato ricorso contro l'assoluzione in 1° grado

04 novembre 2024 13:07

Nessun report della Fiorentina sull'infortunio di Gudmundsson in serata. Farà gli esami mercoledì

21 ottobre 2024 19:42

Gudmundsson, impatto eccezionale! Ha segnato 3 gol in 225' tra Serie A e Conference League

11 ottobre 2024 11:53

Gazzetta: "Ansia Gud, alle 14:45 arriverà la sentenza. Resta l'ipotesi accordo tra le due parti"

10 ottobre 2024 10:19

Gudmundsson, che numeri! In 45 minuti, 2 gol, 2 dribbling riusciti e 4 duelli su 5 vinti

23 settembre 2024 12:55

Archivio

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