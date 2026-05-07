Nazione: “Gud, attesa finita: la Fiorentina valuta l’addio dopo una stagione lontana dalle aspettative”

L’islandese ha provato a rilanciarsi in più ruoli senza mai incidere come ai tempi del Genoa: ora il club viola valuta il suo futuro

La situazione di Albert Gudmundsson resta una delle più complesse e difficili da decifrare tra quelle legate al futuro dell’attacco viola. L’islandese continua infatti a viaggiare lontanissimo dai livelli mostrati ai tempi del Genoa, quando aveva impressionato tutti per qualità e continuità.

Come evidenzia oggi La Nazione, Gudmundsson ha cercato di convincere la Fiorentina adattandosi a più ruoli: da sottopunta a esterno offensivo, passando per mezz’ala d’attacco fino al falso nove. I continui cambi di posizione, però, non hanno prodotto i risultati sperati.

La sensazione è che la pazienza della Fiorentina e della piazza stia arrivando al limite. E proprio per questo, in vista dell’estate, il club potrebbe anche prendere in considerazione una cessione dell’islandese, inevitabilmente a cifre inferiori rispetto a quelle investite per portarlo a Firenze.