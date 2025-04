Gazzetta: “Gudmundsson è uscito arrabbiato per il cambio a Milano e stasera non giocherà”

La Gazzetta ha anche parlato dell’attacco della Fiorentina e di Albert Gudmundsson, queste le sue parole in merito anche sulla gara in Slovenia:

“Nella gara di stasera in Slovenia, Gudmundsson, uscito abbastanza seccato a San Siro per il cambio, potrebbe ,lasciare spazio a Lucas Beltran, fedelissimo del tecnico e particolarmente utile nella fase di non possesso. Se, invece, il totem Kean dovesse cominciare in panchina toccherebbe come punta centrale a Nicolò Zaniolo, da rilanciare, anche psicologicamente”.