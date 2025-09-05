Gudmundsson segna con l'Islanda e si fa male: infortunio muscolare e mani in viso: le immagini
Dolore muscolare per il numero dieci della Fiorentina dopo il gol segnato con la nazionale islandese: sostituito subito.
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2025 23:05
Poco da festeggiare per Gudmundsson: dopo aver siglato la rete del 4 a 0 l'attaccante viola si fa male nell'azione del gol accasciandosi a terra e lamentando un dolore muscolare. Il CT islandese lo sostituisce subito dopo l'azione. Ecco le immagini dell'infortunio.