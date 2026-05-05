RepFi: “A Roma riemerge la Fiorentina del 2025, ora una settimana di passione dopo il pesante ko"

Travolta 4-0 e mai in partita: ora serve un punto col Genoa per chiudere una stagione complicata.

Questa mattina la Repubblica (edizione Firenze) boccia senza appello la prestazione della Fiorentina all’Olimpico, definendola inaccettabile. Nel mirino soprattutto l’atteggiamento della squadra, apparsa fin dai primi minuti passiva e remissiva. Dopo sette risultati utili consecutivi e segnali di crescita evidenti, il pesante 4-0 subito contro la Roma rappresenta un brusco passo indietro, riportando alla mente la squadra fragile vista nel 2025, ben lontana da quella più solida e organizzata del nuovo anno.

I viola escono dalla Capitale travolti e senza reazione, con l’unico aspetto positivo rappresentato dalla classifica: la sconfitta della Cremonese contro la Lazio mantiene infatti i grigiorossi a nove punti di distanza.

Sul piano del gioco, la Fiorentina ha mostrato grandi difficoltà: poco fraseggio, troppi lanci lunghi inefficaci, ritardi sistematici sulle seconde palle e una condizione fisica non all’altezza per diversi giocatori, tra cui Gudmundsson.

Adesso si apre una settimana delicata in vista della sfida contro il Genoa, in programma domenica: un risultato positivo, anche solo un pareggio, potrebbe garantire la salvezza aritmetica e mettere finalmente la parola fine su una stagione decisamente deludente.