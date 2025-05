Radio Bruno: “Tra i convocati più Gudmundsson che Kean, Cataldi punta la sfida di Udine”

Filtrano delle indicazioni dal Viola Park sulla situazione dei due infortunati Albert Gudmundsson e Moise Kean. Radio Bruno comunica che ci siano più possibilità di vedere tra i convocati l’islandese domani rispetto all’attaccante italiano, anche se la rifinitura di stamani avrà sciolto tutti gli ultimi dubbi a Palladino per preparare la formazione anti Bologna. Il fantasista della Fiorentina si è parzialmente allenato in gruppo nei giorni scorsi, e data l’assenza per squalifica di Beltran e Zaniolo, sembra probabile che alla fine Albert otterrà un posto tra i convocati, anche per alzare il tasso tecnico del reparto offensivo viola.

Kean, invece, continua a percepire dolore alla coscia dopo la botta presa col Betis. Probabile che venga convocato, ma non sarà rischiato in caso di esito negativo della sgambata odierna. Cataldi, dal canto suo, non sarà sicuramente disponibile, e punta a tornare per l’ultima sfida con l’Udinese.