Valcareggi lancia Piccoli: “Contro la Roma metto lui titolare con Gudmundsson, Kean può stare in panchina”

A Lady Radio ha parlato Furio Valcareggi per commentare anche l’avvicinamento al big match di domenica con la Roma: “Domenica metto Piccoli titolare e Kean in panchina perché ci vanno tutti fuori pure Thuram e Lautaro. Piccoli ha segnato ed è caldo, si merita la conferma dall’inizio. Lui è come Kean deve giocare da solo perché vuole tutta l’area per sé, Kean sta fuori e gli mandiamo un bel segnale perché non ha il posto assicurato e si deve guadagnare pure lui la pagnotta e poi entra bello carico per spaccare tutto.”

Su Gudmundsson: “Non capisco perché non giochi come a Genova, non so se ha delle abitudini diverse magari perché non me lo spiego. Mi sembra pure un ragazzo vispo e intelligente che ha dei colpi notevoli, infatti lo metto sempre dall’inizio in appoggio a Piccoli contro la Roma.”

Sul centrocampo: “Ci metto Nicolussi titolare perché Fagioli è ancora lontano dai suoi panni reali, ho bisogno di un interditore che sappia costruire ed intercettare con Mandragora e Fazzini.”