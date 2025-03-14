Gudmundsson raggiunge quota 7 reti in 992 minuti giocati, la media è di un goal ogni 141 minuti

La Fiorentina ieri ha battuto il Panathinaikos per 3-1 guadagnandosi il passaggio del turno e l'accesso per il terzo anno consecutivo ai quarti di finale di Conference League. Tra i marcatori c'è anch...

La Fiorentina ieri ha battuto il Panathinaikos per 3-1 guadagnandosi il passaggio del turno e l'accesso per il terzo anno consecutivo ai quarti di finale di Conference League. Tra i marcatori c'è anche l'islandese Gudmundsson alla seconda rete consecutiva dopo il goal segnato al Napoli.

Il numero 10 viola ha sicuramente vissuto una stagione difficile condizionata dalle numerose problematiche fisiche accusate, eppure nonostante tutto i numeri sono dalla sua parte. Gudmundsson infatti in tutte le competizioni ha giocato poco più di 992 minuti, l'equivalente di 11 partite intere ed ha segnato 7 reti, una ogni 141 minuti giocati. Cifre impressionanti che non si abbassano nemmeno togliendo la Conference League, perché pure in Serie A ha giocato 785 minuti segnando 5 reti, cioè una ogni 156 minuti.

Numeri che fanno intuire il potenziale di Gudmundsson e quanto possa influire nella stagione della Fiorentina fare un finale di stagione con l'Islandese al massimo della forma.