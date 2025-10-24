Merlo: “Ndour può giocare titolare. Fortini? Gli faccio i miei complimenti, lo riproporrei a Bologna”

Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina e vincitore di uno scudetto con i viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola in merito ai singoli. Ecco le sue parole.

Fagioli, Ndour e Gudmundsson

“Fagioli se sta bene fa la differenza, perché ha un bel lancio e ottime doti tecniche. Spero lo faccia giocare anche domenica, perché è importante per la Fiorentina un centrocampista con i piedi buoni. Forse cambierà anche i centrocampisti titolari, perché i centrocampisti che hanno giocato ieri, hanno fatto bene”.

Prosegue:

“Ndour può diventare titolare. Ha un ottimo fisico, tutti ne parlano bene e dato che lo abbiamo noi lo utilizzerei più spesso. Gudmundsson? Il gol di ieri può essere la svolta. E’ un giocatore fondamentale per la Fiorentina, deve avere un ruolo centrale nel gioco della squadra, così potremmo rivedere il Gudmundsson di Genova”.

Rapid Vienna-Fiorentina

“Sì può giocare in tutti i modi. Dzeko è bravo a far salire la squadra e a giocare la palla. Secondo me, può giocare anche con Kean, perché può benissimo spizzare palloni per Kean e lanciarlo in porta. Kean è un attaccante fortissimo che può giocare con chiunque sia con Gud che con Dzeko. Poi volevo fare i miei complimenti a Fortini, che ha giocato molto bene, lo riproporrei a Bologna. I giocatori giovani e forti devono giocare, dobbiamo avere il coraggio di farlo giocare”.

Come affrontare il Bologna?

“Il Bologna è una buona squadra, che gioca molto bene. Davanti sono molto forti, però a volte in difesa fanno degli errori. Quindi secondo me dovremmo essere compatti in difesa e centrocampo per poi sfruttare le ripartenze”.