Notizie Cher Ndour Fiorentina

Galli: "Ieri De Gea ha cambiato la partita perché è stato perfetto e ha dato sicurezza"
18 maggio 2026 14:29
Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini”
13 maggio 2026 10:20
Ndour:"Abbiamo fatto una piccola impresa, ma non meritiamo di lottare per quelle posizioni"
10 maggio 2026 14:59
Gazzetta: "I cambi accendono il Lecce, Ndour in difficoltà nell’azione che porta al gol del pareggio"
21 aprile 2026 10:27
Bucciantini: "Fagioli, Ndour e Solomon, la Juventus non ce li ha, questo è merito di Vanoli"
17 aprile 2026 20:03
Ndour: “Abbiamo dato tutto paghiamo il 3-0, usciamo a testa alta. A Lecce andiamo per mettere il punto sul campionato”
17 aprile 2026 01:00
Dodo dopo il fastidio muscolare avuto sabato è tornato ad allenarsi in gruppo. Presente anche Kean
02 aprile 2026 19:09
Italia U21: Ndour e Comuzzo schierati titolari contro la Svezia U21, torna Kayode sulla fascia destra
31 marzo 2026 18:25
Baldini svela l'11 anti Svezia, Comuzzo e Ndour sempre più protagonisti nell'Italia U21
30 marzo 2026 20:33
Zazzaroni: "La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi dieci anni. Vietato abbandonare la Conference"
30 marzo 2026 19:47
Ndour porta avanti l'Italia U21: colpo di testa e 1-0 sulla Macedonia del Nord. Titolare anche Comuzzo
26 marzo 2026 18:43
Ndour: "Finalmente abbiamo gamba in tutti i reparti, oggi è comunque un punto guadagnato"
11 gennaio 2026 18:02
Marinozzi: "Mi piace l’asse Ndour-Gudmundsson a sinistra: i due sono bravi ad alternarsi nelle posizioni"
06 gennaio 2026 18:57
Merlo: "Ndour può giocare titolare. Fortini? Gli faccio i miei complimenti, lo riproporrei a Bologna"
24 ottobre 2025 14:52
Monti: "Ndour? Ha fisicità e tiro. Milan-Fiorentina? Se è al massimo scelgo Kean tutta la vita"
18 ottobre 2025 13:31
L'Under 21 di Baldini strapazza la Svezia: buona prova di Ndour, panchina per Fortini e Martinelli
10 ottobre 2025 22:18
Ndour favorito su Gud e Fazzini dietro a Moise Kean: Pioli cerca conferme contro la Roma
03 ottobre 2025 22:36
Ndour: "Vittoria importantissima, con Pioli mi trovo bene. Più bello l'assist o il gol? Dico l'assist"
02 ottobre 2025 23:22
CM.com: "Richardson in uscita, Ndour diventa centrale: la Fiorentina disegna il futuro a centrocampo"
22 maggio 2025 22:56
Malusci bacchetta Palladino: "Ndour troppo timido, a San Siro serve altro. Gud non si toglie mai"
08 aprile 2025 23:01
Cher Ndour talento vero, tecnica e forza fisica per il centrocampo della Fiorentina
01 febbraio 2025 23:04
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