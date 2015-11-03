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Notizie Cher Ndour Fiorentina

Galli: "Ieri De Gea ha cambiato la partita perché è stato perfetto e ha dato sicurezza"

18 maggio 2026 14:29

Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini”

13 maggio 2026 10:20

Ndour:"Abbiamo fatto una piccola impresa, ma non meritiamo di lottare per quelle posizioni"

10 maggio 2026 14:59

Gazzetta: "I cambi accendono il Lecce, Ndour in difficoltà nell’azione che porta al gol del pareggio"

21 aprile 2026 10:27

Bucciantini: "Fagioli, Ndour e Solomon, la Juventus non ce li ha, questo è merito di Vanoli"

17 aprile 2026 20:03

Ndour: “Abbiamo dato tutto paghiamo il 3-0, usciamo a testa alta. A Lecce andiamo per mettere il punto sul campionato”

17 aprile 2026 01:00

Dodo dopo il fastidio muscolare avuto sabato è tornato ad allenarsi in gruppo. Presente anche Kean

02 aprile 2026 19:09

Italia U21: Ndour e Comuzzo schierati titolari contro la Svezia U21, torna Kayode sulla fascia destra

31 marzo 2026 18:25

Baldini svela l'11 anti Svezia, Comuzzo e Ndour sempre più protagonisti nell'Italia U21

30 marzo 2026 20:33

Zazzaroni: "La Fiorentina è il più grande spreco degli ultimi dieci anni. Vietato abbandonare la Conference"

30 marzo 2026 19:47

Ndour porta avanti l'Italia U21: colpo di testa e 1-0 sulla Macedonia del Nord. Titolare anche Comuzzo

26 marzo 2026 18:43

Ndour: "Finalmente abbiamo gamba in tutti i reparti, oggi è comunque un punto guadagnato"

11 gennaio 2026 18:02

Marinozzi: "Mi piace l’asse Ndour-Gudmundsson a sinistra: i due sono bravi ad alternarsi nelle posizioni"

06 gennaio 2026 18:57

Merlo: "Ndour può giocare titolare. Fortini? Gli faccio i miei complimenti, lo riproporrei a Bologna"

24 ottobre 2025 14:52

Monti: "Ndour? Ha fisicità e tiro. Milan-Fiorentina? Se è al massimo scelgo Kean tutta la vita"

18 ottobre 2025 13:31

L'Under 21 di Baldini strapazza la Svezia: buona prova di Ndour, panchina per Fortini e Martinelli

10 ottobre 2025 22:18

Ndour favorito su Gud e Fazzini dietro a Moise Kean: Pioli cerca conferme contro la Roma

03 ottobre 2025 22:36

Ndour: "Vittoria importantissima, con Pioli mi trovo bene. Più bello l'assist o il gol? Dico l'assist"

02 ottobre 2025 23:22

CM.com: "Richardson in uscita, Ndour diventa centrale: la Fiorentina disegna il futuro a centrocampo"

22 maggio 2025 22:56

Malusci bacchetta Palladino: "Ndour troppo timido, a San Siro serve altro. Gud non si toglie mai"

08 aprile 2025 23:01

Cher Ndour talento vero, tecnica e forza fisica per il centrocampo della Fiorentina

01 febbraio 2025 23:04

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