Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini”

Valutazioni in corso sul reparto: la Fiorentina pronta a fare scelte mirate tra conferme e possibili cessioni

A centrocampo la Fiorentina sembra avere idee molto più chiare. Secondo la Repubblica, Nicolò Fagioli e Cher Ndour sono considerati intoccabili, mentre Marco Brescianini e Giovanni Fabbian sono stati appena riscattati dopo la salvezza aritmetica per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro.

Discorso diverso per Rolando Mandragora, che vorrebbe restare in viola e continuare il proprio percorso a Firenze. Al momento non sembrano previsti grandi cambiamenti nel reparto, salvo offerte importanti per Fagioli o eventuali occasioni favorevoli per il club sul fronte Mandragora. La società resta comunque pronta ad ascoltare proposte sia per lui sia per Jacopo Fazzini.