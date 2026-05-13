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Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini”

Valutazioni in corso sul reparto: la Fiorentina pronta a fare scelte mirate tra conferme e possibili cessioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2026 10:20
Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini” -
Rolando Mandragora
Nicolo Fagioli
Cher Ndour
Jacopo Fazzini
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A centrocampo la Fiorentina sembra avere idee molto più chiare. Secondo la Repubblica, Nicolò Fagioli e Cher Ndour sono considerati intoccabili, mentre Marco Brescianini e Giovanni Fabbian sono stati appena riscattati dopo la salvezza aritmetica per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro.

Discorso diverso per Rolando Mandragora, che vorrebbe restare in viola e continuare il proprio percorso a Firenze. Al momento non sembrano previsti grandi cambiamenti nel reparto, salvo offerte importanti per Fagioli o eventuali occasioni favorevoli per il club sul fronte Mandragora. La società resta comunque pronta ad ascoltare proposte sia per lui sia per Jacopo Fazzini.

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