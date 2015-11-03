Notizie Jacopo Fazzini Fiorentina

Repubblica: “Fagioli e Ndour gli intoccabili del centrocampo, valutazioni su Mandragora e Fazzini”
13 maggio 2026 10:20
Convocati Fiorentina: Fazzini out perché tornato ieri in gruppo. Viti assente perché vicino alla cessione
06 gennaio 2026 19:22
Rifinitura Fiorentina in vista della gara contro Dinamo Kiev: assenti Fagioli, Fazzini e Gosens
10 dicembre 2025 15:17
Fazzini: "Galloppa ci ha trasmesso tanto entusiasmo: vogliamo dominare la partita contro il Mainz"
06 novembre 2025 18:33
Russo su Fazzini: "Uno degli acquisti più azzeccati della Fiorentina, lo vorrei dal primo minuto"
19 settembre 2025 14:00
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