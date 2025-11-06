6 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:50

Fazzini: “Galloppa ci ha trasmesso tanto entusiasmo: vogliamo dominare la partita contro il Mainz”

Fazzini: “Galloppa ci ha trasmesso tanto entusiasmo: vogliamo dominare la partita contro il Mainz”

6 Novembre

"Vogliamo ripartire da oggi e recuperare anche in campionato"

Jacopo Fazzini, centrocampista titolare della Fiorentina nella sfida di Conference League contro il Mainz, ha parlato ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole.

Un pensiero su Galloppa

“Il mister ha tanto entusiasmo, abbiamo avuto poco tempo per preparare questa gara, ma ha avuto un approccio positivo, ci ha dato tanta positività e vogliamo dominare la partita”.

Il momento della Fiorentina

“Ci siamo detti le cose che non andavano, vogliamo ripartire da oggi per recuperare poi anche in campionato. Giocare in Europa è sempre bello e stimolante, una grande opportunità per tutti”.

