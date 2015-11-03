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Notizie Mainz Fiorentina

Galloppa: "Il risultato è una mazzata, la squadra è delusa e triste ma ha voglia di reagire"

07 novembre 2025 08:10

Sguardi bassi e pensieri brutti: Fiorentina indifendibile a Mainz che trasporta limiti e paure anche in Conference

07 novembre 2025 07:22

Brovarone: "Qualcosa di nuovo stasera si è visto, ma potevi vincere, Vanoli può essere la soluzione"

06 novembre 2025 21:06

PAGELLE FIORENTINA: SOHM IL MIGLIORE, DODÒ VOLA. PICCOLI MALE, KEAN SI MANGIA DUE GOL

06 novembre 2025 20:41

Fiorentina ribaltata a Mainz! Sohm illude i viola poi... che beffa! Il ko firmato da Lee arriva al 95'

06 novembre 2025 20:41

Fazzini: "Galloppa ci ha trasmesso tanto entusiasmo: vogliamo dominare la partita contro il Mainz"

06 novembre 2025 18:33

FORMAZIONE FIORENTINA: FAZZINI E NDOUR DIETRO PICCOLI, FORTINI A SINISTRA. TITOLARI IN DIFESA

06 novembre 2025 17:36

Il capitano del Mainz Widmer: "Dobbiamo giocare un calcio semplice. Scontro tra due squadre in difficoltà"

06 novembre 2025 14:31

Mandragora: "Siamo i responsabili, difficile dire con precisione cosa non ha funzionato con Pioli"

05 novembre 2025 18:51

Henriksen: "Abbiamo trovato la quadra. Siamo pronti ad affrontare una Fiorentina in difficoltà"

05 novembre 2025 15:26

I convocati della Fiorentina per il Mainz: out Gosens e Sabiri, assente anche Gudmundsson

05 novembre 2025 14:40

Il Mainz come la Fiorentina è ultimo. La storia del club è legata a doppio filo con quella di Kloop

05 novembre 2025 12:55

TMW, Mateta in caso di addio di Kouamè: il Mainz chiede 20 milioni

15 gennaio 2021 22:03

Jurgen Klopp. Dagli inizi al mito. Viaggio nella carriera del più grande perdente di successo.

27 ottobre 2020 17:59

Bild, la Fiorentina vuole Boetius del Magonza ma la concorrenza è alta

14 agosto 2020 20:50

Dall'Inghilterra, è fatta per la cessione di Edimilson dal West Ham al Mainz, 9 milioni per gli hammers

28 maggio 2019 19:10

Dalla Germania, la Fiorentina è interessata al terzino Donati in scadenza di contratto con il Mainz

24 aprile 2019 13:43

Opel Cup, la Fiorentina batte il Mainz ai rigori. Decisivo Lafont

05 agosto 2018 16:03

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