Notizie Mainz Fiorentina

Galloppa: "Il risultato è una mazzata, la squadra è delusa e triste ma ha voglia di reagire"
07 novembre 2025 08:10
Sguardi bassi e pensieri brutti: Fiorentina indifendibile a Mainz che trasporta limiti e paure anche in Conference
07 novembre 2025 07:22
Brovarone: "Qualcosa di nuovo stasera si è visto, ma potevi vincere, Vanoli può essere la soluzione"
06 novembre 2025 21:06
PAGELLE FIORENTINA: SOHM IL MIGLIORE, DODÒ VOLA. PICCOLI MALE, KEAN SI MANGIA DUE GOL
06 novembre 2025 20:41
Fiorentina ribaltata a Mainz! Sohm illude i viola poi... che beffa! Il ko firmato da Lee arriva al 95'
06 novembre 2025 20:41
Fazzini: "Galloppa ci ha trasmesso tanto entusiasmo: vogliamo dominare la partita contro il Mainz"
06 novembre 2025 18:33
FORMAZIONE FIORENTINA: FAZZINI E NDOUR DIETRO PICCOLI, FORTINI A SINISTRA. TITOLARI IN DIFESA
06 novembre 2025 17:36
Il capitano del Mainz Widmer: "Dobbiamo giocare un calcio semplice. Scontro tra due squadre in difficoltà"
06 novembre 2025 14:31
Mandragora: "Siamo i responsabili, difficile dire con precisione cosa non ha funzionato con Pioli"
05 novembre 2025 18:51
Henriksen: "Abbiamo trovato la quadra. Siamo pronti ad affrontare una Fiorentina in difficoltà"
05 novembre 2025 15:26
I convocati della Fiorentina per il Mainz: out Gosens e Sabiri, assente anche Gudmundsson
05 novembre 2025 14:40
Il Mainz come la Fiorentina è ultimo. La storia del club è legata a doppio filo con quella di Kloop
05 novembre 2025 12:55
TMW, Mateta in caso di addio di Kouamè: il Mainz chiede 20 milioni
15 gennaio 2021 22:03
Jurgen Klopp. Dagli inizi al mito. Viaggio nella carriera del più grande perdente di successo.
27 ottobre 2020 17:59
Bild, la Fiorentina vuole Boetius del Magonza ma la concorrenza è alta
14 agosto 2020 20:50
Dall'Inghilterra, è fatta per la cessione di Edimilson dal West Ham al Mainz, 9 milioni per gli hammers
28 maggio 2019 19:10
Dalla Germania, la Fiorentina è interessata al terzino Donati in scadenza di contratto con il Mainz
24 aprile 2019 13:43
Opel Cup, la Fiorentina batte il Mainz ai rigori. Decisivo Lafont
05 agosto 2018 16:03
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