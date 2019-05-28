Dall'Inghilterra, è fatta per la cessione di Edimilson dal West Ham al Mainz, 9 milioni per gli hammers
Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun è praticamente fatto il trasferimento di Edimilson Fernandes dal West Ham al Mainz per 9 milioni di euro. A questo punto è sottinteso un non riscat...
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2019 19:10
Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun è praticamente fatto il trasferimento di Edimilson Fernandes dal West Ham al Mainz per 9 milioni di euro. A questo punto è sottinteso un non riscatto del centrocampista svizzero classe 96 da parte della società viola.