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Dall'Inghilterra, è fatta per la cessione di Edimilson dal West Ham al Mainz, 9 milioni per gli hammers

Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun è praticamente fatto il trasferimento di Edimilson Fernandes dal West Ham al Mainz per 9 milioni di euro. A questo punto è sottinteso un non riscat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2019 19:10
Dall'Inghilterra, è fatta per la cessione di Edimilson dal West Ham al Mainz, 9 milioni per gli hammers - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun è praticamente fatto il trasferimento di Edimilson Fernandes dal West Ham al Mainz per 9 milioni di euro. A questo punto è sottinteso un non riscatto del centrocampista svizzero classe 96 da parte della società viola.

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