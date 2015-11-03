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Notizie Edimilson Fiorentina

Udinese-Fiorentina, gli ultimi 5 precedenti in Serie A tra i due club. Sono tre i pareggi

28 febbraio 2020 10:57

Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione

04 giugno 2019 12:43

Dall'Inghilterra, è fatta per la cessione di Edimilson dal West Ham al Mainz, 9 milioni per gli hammers

28 maggio 2019 19:10

Dall'Inghilterra divisi su Edimilson, da una parte non vogliono perderlo, dall'altra hanno bisogno dei soldi del riscatto viola

05 aprile 2019 14:27

La Nazione, con Pioli in bilico da definirsi i riscatti di Mirallas ed Edimilson

18 marzo 2019 08:34

Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista

14 marzo 2019 23:39

Lafont e Chiesa sono recuperati, Edimilson infortunato in forte dubbio per Cagliari. Le ultime dai campini

14 marzo 2019 16:33

Corriere dello Sport, già deciso il riscatto di Muriel ed Edimilson. Per Mirallas invece...

21 febbraio 2019 10:59

Bucchioni: "Pioli non ha dato un gioco alla squadra. I viola hanno carattere. Edimilson..."

04 febbraio 2019 13:25

"Punto positivo a Udine, uno tra Veretout e Benassi andrà via a giugno. Sabato..."

04 febbraio 2019 12:52

Edimilson: "Vorrei essere riscattato dalla Fiorentina. Dedico il gol a mia figlia, ma era più importante vincere"

03 febbraio 2019 17:54

Goooool Fiorentina! Edimilson calcia da casa sua e pareggia i conti

03 febbraio 2019 16:02

Manca il centrocampista, ma Pioli ha deciso, sara Edimilson il titolare. I motivi...

02 febbraio 2019 13:50

"Edimilson e Hugo non sono da Fiorentina. Chiesa può andare basta che i soldi..."

22 gennaio 2019 13:52

"Che bello l'affetto di Firenze! Edimilson farà strada, ecco ciò che manca alla Fiorentina"

21 gennaio 2019 19:40

Edimilson e Vitor Hugo, errori che rovinano la Fiorentina. La risposta di Pioli sui due...

21 gennaio 2019 11:39

Dall'Inghilterra, Edimilson non sarà riscattato in estate. Tornerà al West Ham, il motivo...

17 gennaio 2019 20:39

Con l'Empoli sarà mini emergenza. Tre giocatori viola verranno squalificati

09 dicembre 2018 14:32

Squalificato Vitor Hugo, mancherà contro il Sassuolo. Veretout ed Edimilson in diffida

03 dicembre 2018 17:04

FORM. UFFICIALE: GERSON NEL TRIDENTE, EDIMILSON IN REGIA. CECCHERINI TITOLARE

25 novembre 2018 13:37

Probabile formazione: esordio per Ceccherini, Edimilson titolare. In attacco ballottaggio tra...

25 novembre 2018 10:25

Edimilson: "Grazie Pioli, a Firenze si respira qualcosa di speciale. La differenza con il West Ham..."

24 novembre 2018 12:23

Edimilson da regista fa volare la Svizzera: 5-2 al Belgio. Tripletta dell’ex viola Seferovic

19 novembre 2018 11:50

EDIMILSON UNA SOLUZIONE IN PIÙ CHE VERSO NATALE... L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

26 ottobre 2018 15:58

Può tornare Veretout mezz'ala. Edimilson regista al posto del francese?

24 ottobre 2018 11:51

Edimilson: “A Torino dobbiamo fare meglio. Lavoro al massimo e provo a migliorare”

21 ottobre 2018 20:49

Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...

19 settembre 2018 09:32

Tre punti fermi emergono oggi: Veretout sarà sempre regista, un solo vice-Simeone di ruolo, e mai accontentarsi del risultato. L'analisi

18 settembre 2018 21:39

La Repubblica, verso la Samp: Gerson in panchina e spazio ad Edimilson? A centrocampo...

18 settembre 2018 08:44

Probabile formazione: Eysseric ancora titolare, torna Veretout a centrocampo. Edimilson...

15 settembre 2018 10:48

VINCE LA FIORENTINA, PERDE LA FIESOLE. MA ADV PERDONA TUTTI, ALMENO PER ORA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

27 agosto 2018 01:49

Edimilson su Instagram: "Felice di far parte di questo progetto. Adesso al lavoro per esser pronto domenica"

22 agosto 2018 10:30

Edimilson: "Sono una mezz'ala di centrocampo. Alla Fiorentina per restarci, obiettivo Europa League"

21 agosto 2018 15:19

Caro Pantaleo, ci manca un regista. Veretout sprecato, Edimilson e Norgaard scommesse. Il dopo Badelj...

17 agosto 2018 15:17

Rinviata la presentazione di Edimilson a martedì 21 per il lutto di Genova

16 agosto 2018 10:32

Giovedì 16 Agosto alle 15.00 presentazione di Edimilson

14 agosto 2018 10:29

UFFICIALE, EDIMILSON FERNANDES È DELLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

13 agosto 2018 13:11

Edimilson Fernandes alle visite mediche: "Forza viola, sono felice di essere qua"

12 agosto 2018 13:21

(FOTO): Edimilson è a Firenze. Domani sarà ufficialmente della Fiorentina

12 agosto 2018 02:34

Edimilson domani a Firenze per le visite: prestito oneroso a 1mln più diritto di riscatto a 9mln

11 agosto 2018 14:01

Tuttosport, in arrivo Edimilson: prestito oneroso e riscatto ad 8 milioni

11 agosto 2018 10:27

Corriere Dello Sport, contatti intensificati per Edimilson. Giocatore non convocato in premier, ci siamo

11 agosto 2018 10:16

Tuttosport, la Fiorentina sta per regalarsi Edimilson: binario con il West Ham, Sanchez a Londra

09 agosto 2018 08:48

Gazzetta, la Fiorentina blocca Edimilson. 1mln di prestito oneroso più diritto di riscatto

09 agosto 2018 08:25

CON EDIMILSON NASCE UNA FIORENTINA DA CORSA, GIOVANE E CORAGGIOSA. CHE PIACE A TUTTI... O QUASI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.

09 agosto 2018 01:08

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