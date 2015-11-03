Notizie Edimilson Fiorentina

Udinese-Fiorentina, gli ultimi 5 precedenti in Serie A tra i due club. Sono tre i pareggi
28 febbraio 2020 10:57
Situazione riscatti, il punto sui giocatori che hanno giocato in prestito nella Fiorentina questa stagione
04 giugno 2019 12:43
Dall'Inghilterra, è fatta per la cessione di Edimilson dal West Ham al Mainz, 9 milioni per gli hammers
28 maggio 2019 19:10
Dall'Inghilterra divisi su Edimilson, da una parte non vogliono perderlo, dall'altra hanno bisogno dei soldi del riscatto viola
05 aprile 2019 14:27
La Nazione, con Pioli in bilico da definirsi i riscatti di Mirallas ed Edimilson
18 marzo 2019 08:34
Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista
14 marzo 2019 23:39
Lafont e Chiesa sono recuperati, Edimilson infortunato in forte dubbio per Cagliari. Le ultime dai campini
14 marzo 2019 16:33
Corriere dello Sport, già deciso il riscatto di Muriel ed Edimilson. Per Mirallas invece...
21 febbraio 2019 10:59
Bucchioni: "Pioli non ha dato un gioco alla squadra. I viola hanno carattere. Edimilson..."
04 febbraio 2019 13:25
"Punto positivo a Udine, uno tra Veretout e Benassi andrà via a giugno. Sabato..."
04 febbraio 2019 12:52
Edimilson: "Vorrei essere riscattato dalla Fiorentina. Dedico il gol a mia figlia, ma era più importante vincere"
03 febbraio 2019 17:54
Goooool Fiorentina! Edimilson calcia da casa sua e pareggia i conti
03 febbraio 2019 16:02
Manca il centrocampista, ma Pioli ha deciso, sara Edimilson il titolare. I motivi...
02 febbraio 2019 13:50
"Edimilson e Hugo non sono da Fiorentina. Chiesa può andare basta che i soldi..."
22 gennaio 2019 13:52
"Che bello l'affetto di Firenze! Edimilson farà strada, ecco ciò che manca alla Fiorentina"
21 gennaio 2019 19:40
Edimilson e Vitor Hugo, errori che rovinano la Fiorentina. La risposta di Pioli sui due...
21 gennaio 2019 11:39
Dall'Inghilterra, Edimilson non sarà riscattato in estate. Tornerà al West Ham, il motivo...
17 gennaio 2019 20:39
Con l'Empoli sarà mini emergenza. Tre giocatori viola verranno squalificati
09 dicembre 2018 14:32
Squalificato Vitor Hugo, mancherà contro il Sassuolo. Veretout ed Edimilson in diffida
03 dicembre 2018 17:04
FORM. UFFICIALE: GERSON NEL TRIDENTE, EDIMILSON IN REGIA. CECCHERINI TITOLARE
25 novembre 2018 13:37
Probabile formazione: esordio per Ceccherini, Edimilson titolare. In attacco ballottaggio tra...
25 novembre 2018 10:25
Edimilson: "Grazie Pioli, a Firenze si respira qualcosa di speciale. La differenza con il West Ham..."
24 novembre 2018 12:23
Edimilson da regista fa volare la Svizzera: 5-2 al Belgio. Tripletta dell’ex viola Seferovic
19 novembre 2018 11:50
EDIMILSON UNA SOLUZIONE IN PIÙ CHE VERSO NATALE... L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI
26 ottobre 2018 15:58
Può tornare Veretout mezz'ala. Edimilson regista al posto del francese?
24 ottobre 2018 11:51
Edimilson: “A Torino dobbiamo fare meglio. Lavoro al massimo e provo a migliorare”
21 ottobre 2018 20:49
Gazzetta, le probabili di Samp-Fiorentina: Quagliarella e Caprari in campo. Pjaca ed Edimilson titolari...
19 settembre 2018 09:32
Tre punti fermi emergono oggi: Veretout sarà sempre regista, un solo vice-Simeone di ruolo, e mai accontentarsi del risultato. L'analisi
18 settembre 2018 21:39
La Repubblica, verso la Samp: Gerson in panchina e spazio ad Edimilson? A centrocampo...
18 settembre 2018 08:44
Probabile formazione: Eysseric ancora titolare, torna Veretout a centrocampo. Edimilson...
15 settembre 2018 10:48
VINCE LA FIORENTINA, PERDE LA FIESOLE. MA ADV PERDONA TUTTI, ALMENO PER ORA... L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
27 agosto 2018 01:49
Edimilson su Instagram: "Felice di far parte di questo progetto. Adesso al lavoro per esser pronto domenica"
22 agosto 2018 10:30
Edimilson: "Sono una mezz'ala di centrocampo. Alla Fiorentina per restarci, obiettivo Europa League"
21 agosto 2018 15:19
Caro Pantaleo, ci manca un regista. Veretout sprecato, Edimilson e Norgaard scommesse. Il dopo Badelj...
17 agosto 2018 15:17
Rinviata la presentazione di Edimilson a martedì 21 per il lutto di Genova
16 agosto 2018 10:32
Giovedì 16 Agosto alle 15.00 presentazione di Edimilson
14 agosto 2018 10:29
UFFICIALE, EDIMILSON FERNANDES È DELLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO
13 agosto 2018 13:11
Edimilson Fernandes alle visite mediche: "Forza viola, sono felice di essere qua"
12 agosto 2018 13:21
(FOTO): Edimilson è a Firenze. Domani sarà ufficialmente della Fiorentina
12 agosto 2018 02:34
Edimilson domani a Firenze per le visite: prestito oneroso a 1mln più diritto di riscatto a 9mln
11 agosto 2018 14:01
Tuttosport, in arrivo Edimilson: prestito oneroso e riscatto ad 8 milioni
11 agosto 2018 10:27
Corriere Dello Sport, contatti intensificati per Edimilson. Giocatore non convocato in premier, ci siamo
11 agosto 2018 10:16
Tuttosport, la Fiorentina sta per regalarsi Edimilson: binario con il West Ham, Sanchez a Londra
09 agosto 2018 08:48
Gazzetta, la Fiorentina blocca Edimilson. 1mln di prestito oneroso più diritto di riscatto
09 agosto 2018 08:25
CON EDIMILSON NASCE UNA FIORENTINA DA CORSA, GIOVANE E CORAGGIOSA. CHE PIACE A TUTTI... O QUASI. L'EDITORIALE DI STEFANO BORGI.
09 agosto 2018 01:08
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