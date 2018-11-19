Edimilson da regista fa volare la Svizzera: 5-2 al Belgio. Tripletta dell’ex viola Seferovic

Di Gabriele Caldieron Termina dunque 5-2 la sfida tra Svizzera e Belgio con il centrocampista della Fiorentina, Edimilson Fernandes, impiegato nel ruolo di regista davanti alla difesa, protagonista in...

Di Gabriele Caldieron

Termina dunque 5-2 la sfida tra Svizzera e Belgio con il centrocampista della Fiorentina, Edimilson Fernandes, impiegato nel ruolo di regista davanti alla difesa, protagonista in tutti i novanta minuti. Un ruolo che Pioli, vista l’assenza di Veretout per squalifica, gli aveva affidato nelle prime giornate di campionato contro Chievo ed Udinese dove la Fiorentina ha vinto e convinto. In vista delle prossime gare, e la volontà di spostare nuovamente il francese nel suo naturale ruolo d’interno può essere una soluzione in più per Pioli.

Gloria anche per l’ex viola Seferovic capace di gonfiare la rete per tre volte, altro giocatore che, di questi tempi, avrebbe fatto tremendamente comodo...